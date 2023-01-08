«Рейнджерс» в овертайме проиграли «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0) в пользу «Нью-Джерси», в составе которого дубль оформил Джек Хьюз (30-я и 51-я минуты), также отличились Йеспер Братт (49) и Деймон Сиверсон (63). У «Рейнджерс» шайбы забросили Джимми Веси (2), Жюльен Готье (24) и Крис Крайдер (34).