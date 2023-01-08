«Рейнджерс» в овертайме проиграли «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме проиграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме проиграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0) в пользу «Нью-Джерси», в составе которого дубль оформил Джек Хьюз (30-я и 51-я минуты), также отличились Йеспер Братт (49) и Деймон Сиверсон (63). У «Рейнджерс» шайбы забросили Джимми Веси (2), Жюльен Готье (24) и Крис Крайдер (34).
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 39 бросков из 43. Форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов очков не набрали.
«Нью-Джерси» (53 очка, 40 матчей) занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Рейнджерс» (51 очко, 41 игра) идут следом в таблице Столичного дивизиона.