Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
Торпедо
00
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Барыс
15
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
СКА
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Бостон
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Лос-Анджелес
15
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
21:00
Даллас
Флорида
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Миннесота
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Сент-Луис
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Сиэтл
48
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Детройт
41
Хоккей. НХЛ
9.01
Вашингтон
Коламбус
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Сан-Хосе
Бостон
24
06:00
Вегас
Лос-Анджелес
15
06:00
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
23
03:00
Баффало
Миннесота
ОТ
65
03:00
Монреаль
Сент-Луис
54
03:00
Оттава
Сиэтл
48
03:00
Торонто
Детройт
41
00:00
Коламбус
Каролина
Б
43
Хоккей. НХЛ. Все результаты
12:17 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Коламбуса» Марченко оформил первый хет-трик в НХЛ

Его команда в серии буллитов обыграла «Каролину».

Коламбус
Каролина
Миннесота
Баффало
Монреаль
Сент-Луис
Оттава
Сиэтл
Торонто
ДетройтНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 15, 8.01.2023, 0:00

Коламбус4Каролина3Б

ТАСС, 8 января. «Коламбус» в ночь на воскресенье победил «Каролину» в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей три шайбы забросил российский форвард Кирилл Марченко (28, 30, 46-я минуты), победный буллит реализовал Кент Джонсон, у проигравших отличились Макс Пачиоретти (32, 39) и Брэди Шей (38). Марченко также реализовал буллит в послематчевой серии.

Марченко, проводящий дебютный сезон в НХЛ, сделал первый хет-трик в лиге, всего в активе 22-летнего форварда 8 очков (8 шайб + 0 передач) в текущем сезоне. Марченко стал шестым новичком в истории «Коламбуса», которому удалось забросить три шайбы. Ранее подобного достижения добивались Коул Силлинджер, Пьер-Люк Дюбуа, Кэм Аткинсон, Мэтт Калверт и Никита Филатов.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 15, 8.01.2023, 3:00

Баффало6Миннесота5ОТ

«Коламбус» занимает последнее, восьмое место в Столичном дивизионе, набрав 26 очков в 38 матчах. «Каролина» лидирует в Столичном дивизионе, имея в активе 57 очков после 40 встреч.

«Миннесота» в гостях уступила «Баффало» (5:6 ОТ), российский форвард проигравших Кирилл Капризов забросил одну шайбу. На счету 25-летнего нападающего 48 (23+25) очков в текущем сезоне. «Сент-Луис» в гостях уступил «Монреалю» (4:5), в составе проигравшей команды по одной шайбе забросили россияне Алексей Торопченко, Никита Александров и Павел Бучневич. У «Монреаля» две передачи на счету российского форварда Евгения Дадонова.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 15, 8.01.2023, 3:00

Монреаль5Сент-Луис4

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился результативной передачей в домашнем матче с «Сиэттлом» (4:8). В другом матче игрового дня «Торонто» дома победил «Детройт» (4:1).

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Первое место досталось защитнику «Баффало Сейбрз» Расмусу Далину за две шайбы и три передачи в игре против «Миннесоты» (6:5 ОТ). Второй звездой дня признан центрфорвард «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз, забросивший две шайбы и отдавший голевую передачу в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ).

Читайте также
Оттава
4:8
1:3, 2:2, 1:3
Сиэтл
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрист: Валиевой могут запретить выступать даже в ледовых шоу
Фетисов: как минимум половина стран хотели бы соревноваться с российскими спортсменами. Но их никто не спрашивает
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь