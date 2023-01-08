Форвард «Коламбуса» Марченко оформил первый хет-трик в НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 15, 8.01.2023, 0:00 Коламбус 4 Каролина 3 Б

ТАСС, 8 января. «Коламбус» в ночь на воскресенье победил «Каролину» в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей три шайбы забросил российский форвард Кирилл Марченко (28, 30, 46-я минуты), победный буллит реализовал Кент Джонсон, у проигравших отличились Макс Пачиоретти (32, 39) и Брэди Шей (38). Марченко также реализовал буллит в послематчевой серии.

Марченко, проводящий дебютный сезон в НХЛ, сделал первый хет-трик в лиге, всего в активе 22-летнего форварда 8 очков (8 шайб + 0 передач) в текущем сезоне. Марченко стал шестым новичком в истории «Коламбуса», которому удалось забросить три шайбы. Ранее подобного достижения добивались Коул Силлинджер, Пьер-Люк Дюбуа, Кэм Аткинсон, Мэтт Калверт и Никита Филатов.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 15, 8.01.2023, 3:00 Баффало 6 Миннесота 5 ОТ

«Коламбус» занимает последнее, восьмое место в Столичном дивизионе, набрав 26 очков в 38 матчах. «Каролина» лидирует в Столичном дивизионе, имея в активе 57 очков после 40 встреч.

«Миннесота» в гостях уступила «Баффало» (5:6 ОТ), российский форвард проигравших Кирилл Капризов забросил одну шайбу. На счету 25-летнего нападающего 48 (23+25) очков в текущем сезоне. «Сент-Луис» в гостях уступил «Монреалю» (4:5), в составе проигравшей команды по одной шайбе забросили россияне Алексей Торопченко, Никита Александров и Павел Бучневич. У «Монреаля» две передачи на счету российского форварда Евгения Дадонова.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 15, 8.01.2023, 3:00 Монреаль 5 Сент-Луис 4

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился результативной передачей в домашнем матче с «Сиэттлом» (4:8). В другом матче игрового дня «Торонто» дома победил «Детройт» (4:1).