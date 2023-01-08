Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
Спартак
21
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Витязь
23
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Куньлунь
34
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
СКА
33
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург
Салават Юлаев
02
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
ЦСКА
12
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Автомобилист
21
Хоккей. НХЛ
23:30
Даллас
Флорида
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо М
Торпедо
13
Хоккей. НХЛ
9.01
Вашингтон
Коламбус
Хоккей. НХЛ
9.01
Аризона
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
9.01
Миннесота
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
9.01
Филадельфия
Торонто
Хоккей. НХЛ
9.01
Чикаго
Калгари
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Барыс
15
Хоккей. НХЛ
9.01
Анахайм
Бостон
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Бостон
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Лос-Анджелес
15
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
23
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Сан-Хосе
Бостон
24
06:00
Вегас
Лос-Анджелес
15
06:00
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
23
03:00
Баффало
Миннесота
ОТ
65
03:00
Монреаль
Сент-Луис
54
03:00
Оттава
Сиэтл
48
03:00
Торонто
Детройт
41
00:00
Коламбус
Каролина
Б
43
Хоккей. НХЛ. Все результаты
13:22 (мск), источник: Sport24

Русский новичок зажигает в худшем клубе Америки! Марченко оформил первый хет-трик в НХЛ

Кирилл помог «Коламбусу» обыграть одного из лидеров сезона «Каролину».

Коламбус
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

В этом сезоне «Коламбус» чаще всего производит удручающее впечатление. Команда вот уже не первый год находится в статусе перестройки и не может бороться за плей-офф. В нынешнем регулярном чемпионате из-за повального количества травм «Блю Джекетс» обосновались на последнем месте в Восточной конференции. Однако удачные матчи и отрезки у команды все-таки случаются. Игра с «Каролиной» была одним из них.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 15, 8.01.2023, 0:00

Коламбус4Каролина3Б

При домашних трибунах «Жакетам» удалось обыграть одного из лидеров турнирной таблицы «Каролину» по буллитам (5:4 Б). Главным героем встречи стал русский новичок. Кирилл Марченко оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ. Помимо этого нападающий реализовал послематчевый буллит.

Интересно, что эту встречу 22-летний россиянин начинал в четвертой тройке вместе с Силлинджером и Фуди. Оба его партнера также молоды и неопытны, но по итогу все сложилось для них отлично. Первые две шайбы Кирилл забросил в большинстве, куда Брэд Ларсен выпускает его с первых игр в НХЛ. Марченко открыл счет на 8-й минуте второго периода. Для того чтобы оформить дубль ему понадобилось полторы минуты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, «Каролина» сумела во втором отрезке встречи отыграться и даже выйти вперед. Андрей Свечников, который впервые в карьере был выбран на Матч звезд, отметился голевой передачей. В третьем периоде Марченко счет сравнял (забил уже в равных составах). Его же первым выпустили на послематчевые броски, и он свою попытку блестяще реализовал. Трибуны «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе аплодировали стоя. Победный бросок «Блю Джекетс» на счет Кента Джонсона. Свечников свою тоже реализовал.

Марченко — первый новичок «Коламбуса» в этом сезоне, оформивший хет-трик. У него вообще удивительная статистика: 8 голов в 15 матчах в НХЛ, и 0 голевых передач. Просто новый снайпер из России! Естественно в раздевалке его признали лучшим игроком встречи — кепку лучшего он получил из рук вратаря Корписало. Также НХЛ признала его первой звездой матча. После игры россиянин дал интервью. С первых дней в Северной Америке Кирилл не стесняется говорить по-английски и дает комментарии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я забиваю только в российские праздники», — смеялся игрок, когда журналист спросил его про то, что сегодня, 7 января в России отмечают православное Рождество. Если ориентироваться на московское время, то Марченко действительно отличается почти всегда только в праздники.

12 декабря — день конституции РФ;

16 декабря — без праздников;

21 декабря — именины у Кирилла;

24 декабря — день воинской славы — взятия турецкой крепости Измаил;

31 декабря — канун Нового года;

8 января — забил после Рождества, но у православных и в этот день какие-то праздники.

К счастью для Марченко, праздников в России много. Значит и голов русского новичка «Коламбуса» должно быть в этом сезоне еще много.

Источник: Reuters
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красавица-ведущая назвала лучший телеграм-канал для мужчин: «Тут самые красивые женщины мира»
«Это унизительно». Американка, которая лижет в прямом эфире, отказалась от предложения переспать с россиянином
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь