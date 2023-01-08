Русский новичок зажигает в худшем клубе Америки! Марченко оформил первый хет-трик в НХЛ

В этом сезоне «Коламбус» чаще всего производит удручающее впечатление. Команда вот уже не первый год находится в статусе перестройки и не может бороться за плей-офф. В нынешнем регулярном чемпионате из-за повального количества травм «Блю Джекетс» обосновались на последнем месте в Восточной конференции. Однако удачные матчи и отрезки у команды все-таки случаются. Игра с «Каролиной» была одним из них.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 15, 8.01.2023, 0:00 Коламбус 4 Каролина 3 Б

При домашних трибунах «Жакетам» удалось обыграть одного из лидеров турнирной таблицы «Каролину» по буллитам (5:4 Б). Главным героем встречи стал русский новичок. Кирилл Марченко оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ. Помимо этого нападающий реализовал послематчевый буллит.

Интересно, что эту встречу 22-летний россиянин начинал в четвертой тройке вместе с Силлинджером и Фуди. Оба его партнера также молоды и неопытны, но по итогу все сложилось для них отлично. Первые две шайбы Кирилл забросил в большинстве, куда Брэд Ларсен выпускает его с первых игр в НХЛ. Марченко открыл счет на 8-й минуте второго периода. Для того чтобы оформить дубль ему понадобилось полторы минуты.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Oyz-3vG4GB0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, «Каролина» сумела во втором отрезке встречи отыграться и даже выйти вперед. Андрей Свечников, который впервые в карьере был выбран на Матч звезд, отметился голевой передачей. В третьем периоде Марченко счет сравнял (забил уже в равных составах). Его же первым выпустили на послематчевые броски, и он свою попытку блестяще реализовал. Трибуны «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе аплодировали стоя. Победный бросок «Блю Джекетс» на счет Кента Джонсона. Свечников свою тоже реализовал.

Марченко — первый новичок «Коламбуса» в этом сезоне, оформивший хет-трик. У него вообще удивительная статистика: 8 голов в 15 матчах в НХЛ, и 0 голевых передач. Просто новый снайпер из России! Естественно в раздевалке его признали лучшим игроком встречи — кепку лучшего он получил из рук вратаря Корписало. Также НХЛ признала его первой звездой матча. После игры россиянин дал интервью. С первых дней в Северной Америке Кирилл не стесняется говорить по-английски и дает комментарии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6EQyg79qszc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я забиваю только в российские праздники», — смеялся игрок, когда журналист спросил его про то, что сегодня, 7 января в России отмечают православное Рождество. Если ориентироваться на московское время, то Марченко действительно отличается почти всегда только в праздники.

12 декабря — день конституции РФ;

16 декабря — без праздников;

21 декабря — именины у Кирилла;

24 декабря — день воинской славы — взятия турецкой крепости Измаил;

31 декабря — канун Нового года;

8 января — забил после Рождества, но у православных и в этот день какие-то праздники.