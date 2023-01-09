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03:00
Миннесота
Сент-Луис
03
03:00
Филадельфия
Торонто
26
03:00
Чикаго
Калгари
ОТ
43
01:00
Вашингтон
Коламбус
10
8.01
Даллас
Флорида
51
8.01
Виннипег
Ванкувер
74
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:35 (мск), источник: ТАСС

Овечкин стал рекордсменом по количеству матчей в НХЛ среди россиян

На счету форварда 1 317 матчей в регулярных чемпионатах.

Вашингтон
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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 16, 9.01.2023, 1:00

Вашингтон1Коламбус0

ТАСС, 9 января. «Вашингтон» в ночь на понедельник победил «Коламбус» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственный гол на третьей минуте забросил защитник Эрик Густафссон.

Первые матчи в сезоне провели нападающие «Вашингтона» швед Никлас Бэкстрём и канадец Том Уилсон, которые не играли из-за травм с апреля прошлого года. Прошедшая игра стала для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1 317-й в регулярных чемпионатах, по этому показателю он обошел Алексея Ковалева, став рекордсменом среди россиян.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 16, 9.01.2023, 3:00

Аризона1Питтсбург4

«Вашингтон» занимает третье место в Столичном дивизионе, набрав 52 очка в 43 матчах, «Коламбус» идет последним с 26 очками в 39 играх. В следующем матче «Вашингтон» 12 января в гостях сыграет с «Филадельфией», «Коламбус» днем ранее на выезде встретится с «Тампой».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевую передачу в выездном матче с «Аризоной» (4:1), нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич ассистировал в эпизоде с третьим голом в гостевом матче с «Миннесотой» (3:0). Форвард проигравшей команды Кирилл Капризов был признан второй звездой матча.

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился передачей в выездном матче с «Виннипегом» (4:7), гол его одноклубника Ильи Михеева при счете 0:1 не был засчитан — после видеопросмотра судьи зафиксировали офсайд.

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Миннесота
0:3
0:1, 0:0, 0:2
Сент-Луис
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