Овечкин стал рекордсменом по количеству матчей в НХЛ среди россиян

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 16, 9.01.2023, 1:00 Вашингтон 1 Коламбус 0

ТАСС, 9 января. «Вашингтон» в ночь на понедельник победил «Коламбус» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственный гол на третьей минуте забросил защитник Эрик Густафссон.

Первые матчи в сезоне провели нападающие «Вашингтона» швед Никлас Бэкстрём и канадец Том Уилсон, которые не играли из-за травм с апреля прошлого года. Прошедшая игра стала для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1 317-й в регулярных чемпионатах, по этому показателю он обошел Алексея Ковалева, став рекордсменом среди россиян.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 16, 9.01.2023, 3:00 Аризона 1 Питтсбург 4

«Вашингтон» занимает третье место в Столичном дивизионе, набрав 52 очка в 43 матчах, «Коламбус» идет последним с 26 очками в 39 играх. В следующем матче «Вашингтон» 12 января в гостях сыграет с «Филадельфией», «Коламбус» днем ранее на выезде встретится с «Тампой».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевую передачу в выездном матче с «Аризоной» (4:1), нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич ассистировал в эпизоде с третьим голом в гостевом матче с «Миннесотой» (3:0). Форвард проигравшей команды Кирилл Капризов был признан второй звездой матча.