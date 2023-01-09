Овечкин — снова рекордсмен России. Теперь — по матчам

Матч против «Коламбуса» (1:0) стал для Александра Овечкина 1317-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Вашингтона» вышел на первое место по играм среди российских хоккеистов, обогнав Алексея Ковалева, выступавшего за «Рейнджерс», «Питтсбург», «Монреаль», «Оттаву» и «Флориду». Кроме двух лидеров отметку в 1300 матчей преодолел также Сергей Гончар. Восьмое с 1020 встречами занимает еще один действующий игрок — Евгений Малкин.

Овечкин лидирует среди россиян по многим статистическим показателя. Помимо количества матчей, он занимает первое место по числу голов, очков, бросков, силовых приемов и общему времени на льду. Вскоре Александр выйдет в лидеры и по количеству игровых смен. В остальных номинациях добраться до первых позиций будет трудно.

Все свои игры в НХЛ Овечкин провел в составе одной команды — «Вашингтона». По преданности клубу российский форвард занимает 13-е место в истории лиги. Уже в ближайшее время он наверняка подвинет легенду «Ванкувера» Хенрика Седина. От занимающего 10-е место Стэна Микиты Ови отстает на 79 матчей, от рекордсмена Горди Хоу — на 350. И чтобы подвинуть форварда «Детройта», российский нападающий должен провести в столице США еще четыре с половиной сезона.