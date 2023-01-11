Безумный матч русского гиганта в Америке! Малкин забивал сам, отдавал и вытащил «Питтсбург» со счета 0:3
Лучшая игра в сезоне от Джино.
Лучшая игра в сезоне от Джино.
За бесконечными восхищениями Александром Овечкиным российские болельщики порою забывают, что в Национальной хоккейной лиги по-прежнему хороша еще одна легенда российского хоккея.
Евгений Малкин не гонится за рекордами всех времен, но в свои 36 лет держит уровень — он практически идет в графике «очко за игру», является безусловным лидером «Питтсбурга» и периодически выдает матчи-концерты не хуже, чем у его друга-соперника из «Вашингтона». Очередной яркий перформанс Джино, как его называют на Западе, выдал в ночь со вторника на среду во встрече против «Ванкувера».
«Кэнакс» — одно из главных разочарований нынешнего регулярного чемпионата. Ожидания от сезона у фанатов канадского клуба могли быть хоть сколько серьезными, но все они пока разбиваются о суровую реальность. Команда идет на 26 месте в лиге из 32 команд, а по количеству пропущенных шайб ей уступают лишь 3 клуба. В ноябре-декабре «Касатки» выдали пару победных серий из трех матчей, но на стыке 2022-го и 2023-го четырежды проиграли за 5 встреч, вновь повергнув своих поклонников в уныние. А в день игры с «Пингвинз» эти самые поклонники были отправлены в нокаут.
Начиналось-то все лучше не придумаешь — к 8-й минуте выездного матча «Ванкувер» вел со счето 3:0! Казалось, что Конор Гарланд, Брок Босер и Куинн Хьюз обеспечили гостям достаточное преимущество, чтобы спокойно довести дело до победы. Тем более, «Пенс» в последнее время тоже не особо блистали. Но, это непредсказуемая НХЛ и это «Кэнакс» образца сезона-22/23.
Уже к концу первого периода счет был равным. А самое активное участие в этом принял Малкин. Для начала он прошил канадского голкипера Спенсера Мартина броском из правого круга вбрасывания. А затем выигранным вбрасыванием помог отличиться Джэйсон Цукер. Между этими голами уместилась еще и шайба Сидни Кросби — так 0:3 превратились в 3:3.
Свое шоу Евгений продолжил во второй двадцатиминутке, когда заработал еще два результативных балла. Сперва он практически все сделал сам — отобрал шайбу у соперника, обыгрался с тем же Цукером и замкнул дальнюю штангу. А под занавес периода русский гигант мощно зарядил по воротам — швед Рикард Ракелль был первым на подборе.
В заключительном периоде «Ванкувер» предпринял попытку отыграться, забил четвертый гол, но на большее не сподобился. 5:4 в пользу «Питтсбурга» — падение «Кэнакс» продолжается. Что касается Малкина, то он выдал самый результативный матч в сезоне, теперь у него 39 очков в 40 играх. Подобные акции Джино нужно устраивать почаще, ведь место «Пингвинов» в плей-офф по-прежнему находится под большим вопросом.