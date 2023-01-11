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10:18 (мск), источник: ТАСС

Малкин вошел в четверку действующих игроков НХЛ по количеству матчей с четырьмя очками

Российский нападающий «Питтсбурга» забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в матче против «Ванкувера».

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Источник: AP 2022
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 16, 11.01.2023, 3:00

Питтсбург5Ванкувер4

ТАСС, 11 января. «Питтсбург» со счетом 5:4 одержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувером». Встреча прошла в ночь на среду.

Шайбы в составе победителей забросили Евгений Малкин (9-я и 28-я минуты), Сидни Кросби (15), Джейсон Цукер (17), Рикард Ракелль (35). У проигравших отличились Конор Гарланд (5), Брок Безер (7), Куинн Хьюз (8), Трэвис Дермотт (53). Малкин также отметился двумя результативными передачами, российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев — одной.

Малкин провел в лиге 28-й матч с четырьмя набранными очками. Из действующих игроков больше матчей с четырьмя набранными очками провели только Кросби (37 игр), Александр Овечкин из «Вашингтона» (32) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (30). Малкина признали первой звездой матча.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 16, 11.01.2023, 3:00

Тампа-Бэй6Коламбус3

На счету 36-летнего Малкина 39 очков (14 шайб + 25 результативных передач) в текущем сезоне. «Питтсбург» занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 48 очков в 40 матчах. «Ванкувер» занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 37 очков в 40 играх. В следующем матче «Питтсбург» 14 января примет «Виннипег», «Ванкувер» 13 января на выезде встретится с «Тампой».

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился дублем в домашнем матче с «Коламбусом» (6:3), также он отдал две результативные передачи и был признан первой звездой матча. Голами в матче также отметились его одноклубник Владислав Наместников и нападающий гостей Кирилл Марченко, забросивший уже девятую шайбу в сезоне. Наместников стал третьей звездой встречи. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 24.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 16, 11.01.2023, 3:00

Рейнджерс4Миннесота3Б

«Миннесота» на выезде уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4 после серии буллитов). Нападающий гостей Кирилл Капризов забросил 24-ю шайбу в сезоне, но впервые в текущем розыгрыше не смог реализовать буллит в послематчевой серии. Форвард хозяев Артемий Панарин реализовал победный буллит. В текущем сезоне он реализовал пятый буллит из пяти. Его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 32.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голом и передачей в домашнем матче с «Калгари» (4:3 ОТ) и был признан третьей звездой матча. Его одноклубник Никита Александров забил свой второй гол в сезоне. Результативной передачей отметился защитник гостей Никита Задоров.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков в домашнем матче с «Нью-Джерси» (3:5) отразил 18 бросков из 22. Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 26 в домашнем матче с «Далласом» (1:2 Б).

Сент-Луис
4:3ОТ
1:2, 0:1, 2:0
Калгари
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