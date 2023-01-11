Экс-вратарь сборной Чехии по футболу Петр Чех провел тренировку с «Чикаго Блэкхоукс»

«Я провёл тренировку с одними из лучших хоккеистов в мире, поэтому я должен был ожидать, что у них будет хороший бросок и владение шайбой. Я пытался отразить их буллиты, что было сложно сделать. В целом мне очень понравилось. Это был бесценный опыт для меня», — цитирует Чеха чешское издание iSport.cz.