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Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии», Овечкин без очков третий матч подряд

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 0:0, 3:2) в пользу хозяев площадки. В составе победителей хет-трик оформил Трэвис Конечны (20-я, 48-я и 50-я минуты), еще по шайбе забросили Скотт Лотон (8) и Оуэн Типпетт (46). У «Вашингтона» отличились Гарнет Хэтэуэй (20), Маркус Юханссон (50) и Ти Джей Оши (55).

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин нанес шесть бросков в створ ворот, провел один силовой прием и завершил встречу с показателем полезности «минус 2». Безрезультативная серия 37-летнего россиянина достигла трех матчей подряд. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов нанес три броска в створ и провел четыре хита. В активе у защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова 3 броска и два силовых приема. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевой передачей.

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Филадельфия
5:3
2:1, 0:0, 3:2
Вашингтон
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