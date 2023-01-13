Вратарь «Нэшвилла» Аскаров дебютировал в Национальной хоккейной лиге
Его команда уступила «Монреалю» со счетом 3:4.
ТАСС, 13 января. «Монреаль» в ночь на пятницу обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джейк Эванс (14-я минута), Кирби Дак (16), Коул Коуфилд (31, 47), у проигравших отличились Нино Нидеррайтер (11), Филип Форсберг (21), Юусо Пярссинен (59).
Дебютный матч в НХЛ провел 20-летний вратарь «Нэшвилла» Ярослав Аскаров, он отразил 31 бросок из 35. Серебряный призер юниорского (2019) и молодежного (2020) чемпионатов мира ранее выступал за петербургский СКА, он был выбран «Нэшвиллом» в первом раунде драфта 2020 года под общим 11-м номером. На его счету 22 матча в Американской хоккейной лиге за «Милуоки» и 13 побед.
«Нэшвилл» занимает пятое место в Центральном дивизионе, набрав в 41 матче 44 очка, «Монреаль» идет последним в Атлантическом дивизионе с 37 очками в 42 встречах. В следующем матче «Нэшвилл» 15 января примет «Баффало», «Монреаль» в этот же день на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) забросил 25-ю шайбу в сезоне и сделал 26-ю голевую передачу. Точным пасом отметился и защитник проигравшей команды Александр Романов. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 броска из 35. Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отдал голевую передачу в домашнем матче с «Калгари» (1:4).
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в домашнем матче с «Ванкувером» (5:4) забросил шайбу и отдал голевой пас, в текущем сезоне на его счету 61 очко по системе «гол +пас» (17+44), он занимает третье место в списке лучших бомбардиров. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев и форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко сделали по голевой передаче. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 40.
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов в гостевом матче с «Детройтом» (1:4) отразил 19 бросков из 22. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Даллас» (2:1 ОТ), хозяева перевели встречу в овертайм, забив гол на последней секунде третьего периода. По результативной передаче в матче сделали форварды Артемий Панарин («Рейнджерс») и Денис Гурьянов («Даллас»). Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25. Лидер регулярного чемпионата «Бостон» дома уступил «Сиэтлу» (0:3), прервав серию из 14 матчей с набранными очками.