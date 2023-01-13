Кучеров установил рекорд НХЛ среди действующих российских игроков

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал четвёртым действующим игроком, добравшимся до отметки в 60 очков не более чем в 40 матчах сезона несколько раз (первый раз — в 38 встречах сезона-2018/2019). Другие такие хоккеисты — Сидни Кросби (дважды), Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид (оба — четырежды). Кроме того, нападающий «Тампы» установил рекорд, став первым действующим российским игроком, добившимся такого достижения.