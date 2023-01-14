Клим Костин забросил шайбу во втором матче НХЛ подряд
Российский нападающий помог «Эдмонтону» разгромить «Сан-Хосе» со счетом 7:1.
Российский нападающий помог «Эдмонтону» разгромить «Сан-Хосе» со счетом 7:1.
ТАСС, 14 января. «Эдмонтон» со счетом 7:1 победил «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.
Заброшенными шайбами в составе «Эдмонтона» отметились Коннор Макдэвид (11-я, 29-я минуты), Клим Костин (19), Райан Ньюджент-Хопкинс (34, в меньшинстве), Леон Драйзайтль (38), Ессе Пульюярви (53), Райан Маклеод (53). У «Сан-Хосе» отличился Оскар Линдблом (56).
23-летний Костин отличился в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионате во втором матче подряд. 12 января российский нападающий оформил дубль в матче против «Анахайма» (6:2). Всего в текущем сезоне на счету форварда 12 (восемь шайб + четыре передачи) очков в 28 матчах.
В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона канадская команда с 49 очками в 44 матчах занимает пятое место, «Сан-Хосе» располагается на седьмой строчке, набрав 34 очка в 44 матчах. В следующем матче «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Вегасом» 15 января, «Сан-Хосе» на следующий день примет «Нью-Джерси».
В других матчах игрового дня «Питтсбург» дома проиграл «Виннипегу» (1:4), «Нью-Джерси» на выезде победил «Анахайм» (6:2).