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12:32 (мск), источник: ТАСС

Клим Костин забросил шайбу во втором матче НХЛ подряд

Российский нападающий помог «Эдмонтону» разгромить «Сан-Хосе» со счетом 7:1.

Эдмонтон
Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 14 января. «Эдмонтон» со счетом 7:1 победил «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.

Заброшенными шайбами в составе «Эдмонтона» отметились Коннор Макдэвид (11-я, 29-я минуты), Клим Костин (19), Райан Ньюджент-Хопкинс (34, в меньшинстве), Леон Драйзайтль (38), Ессе Пульюярви (53), Райан Маклеод (53). У «Сан-Хосе» отличился Оскар Линдблом (56).

23-летний Костин отличился в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионате во втором матче подряд. 12 января российский нападающий оформил дубль в матче против «Анахайма» (6:2). Всего в текущем сезоне на счету форварда 12 (восемь шайб + четыре передачи) очков в 28 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона канадская команда с 49 очками в 44 матчах занимает пятое место, «Сан-Хосе» располагается на седьмой строчке, набрав 34 очка в 44 матчах. В следующем матче «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Вегасом» 15 января, «Сан-Хосе» на следующий день примет «Нью-Джерси».

В других матчах игрового дня «Питтсбург» дома проиграл «Виннипегу» (1:4), «Нью-Джерси» на выезде победил «Анахайм» (6:2).

Сан-Хосе
1:7
0:2, 0:3, 1:2
Эдмонтон
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