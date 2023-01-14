Клим Костин забросил шайбу во втором матче НХЛ подряд

ТАСС, 14 января. «Эдмонтон» со счетом 7:1 победил «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.

Заброшенными шайбами в составе «Эдмонтона» отметились Коннор Макдэвид (11-я, 29-я минуты), Клим Костин (19), Райан Ньюджент-Хопкинс (34, в меньшинстве), Леон Драйзайтль (38), Ессе Пульюярви (53), Райан Маклеод (53). У «Сан-Хосе» отличился Оскар Линдблом (56).

23-летний Костин отличился в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионате во втором матче подряд. 12 января российский нападающий оформил дубль в матче против «Анахайма» (6:2). Всего в текущем сезоне на счету форварда 12 (восемь шайб + четыре передачи) очков в 28 матчах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7BY45u_mUmo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона канадская команда с 49 очками в 44 матчах занимает пятое место, «Сан-Хосе» располагается на седьмой строчке, набрав 34 очка в 44 матчах. В следующем матче «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Вегасом» 15 января, «Сан-Хосе» на следующий день примет «Нью-Джерси».