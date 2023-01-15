«Сумасшествие!» Клуб НХЛ забил пять голов за 221 секунду и установил поразительный рекорд

«Кракены» разбушевались настолько, что являются сейчас самой горячей командой НХЛ и единственной, которая в новом году ещё ни разу не проиграла. На встречу с «Чикаго» они выходили, понимая, что могут стать первой командой в истории лиги, которая проведёт идеальный семиматчевый выезд.

За две недели выезда «Кракен» расправился с возглавляющим турнирную таблицу «Бостоном», нанеся ему первое домашнее поражение в этом сезоне, с третьей командой лиги, «Торонто», а также с «Эдмонтоном», «Оттавой», «Монреалем» и «Баффало». «Чикаго» ждала та же незавидная участь, и «кракены» не стали откладывать это дело в долгий ящик, а принялись уничтожать соперника с фантастическим рвением.

За 13 минут игры «Сиэтл» нанёс семь бросков, шесть из которых (!!!) попали в цель. Умопомрачительная результативность, какую редко встретишь в НХЛ. Все нападающие команды набрали очки в первом периоде, а защитники Винс Данн и Адам Ларссон ушли на перерыв с показателем полезности «+6». «Такие матчи редко бывают. Каждый раз, когда Адам с Данном выходили на смену, они возвращались с “плюсом”, — отметил главный тренер “Сиэтла” Дэйв Хэкстол.

Первые пять минут ничего подобного не предвещали — соперники обменялись заброшенными шайбами, но ближе к середине периода «Сиэтл» прорвало. Мэтти Бенирс вновь вывел гостей вперёд, через минуту забил Джаред Макканн, а дальше диктор просто не успевал объявлять новые голы!

Петр Мразек после четвёртой пропущенной шайбы уступил место в воротах «Чикаго» Алексу Стэлоку, но хозяевам не помогла ни эта встряска, ни тайм-аут, взятый после пятой пропущенной шайбы. «Кракен» продолжил свою беспощадную расправу, а «Чикаго» продолжил трещать по швам. Пять шайб уложились в 221 секунду (последние три — в 63 секунды) — это третий результат в истории НХЛ по скорости голов в выездном матче. Рекорд — 162 секунды — был установлен «Квебеком» в 1981 году в матче с «Вашингтоном».

«Сумасшествие в первом периоде! Мы забросили пару красивых шайб, а пару раз у шайб, похоже, были глаза, и они находили путь в ворота. Здорово, что нам удалось такое начало встречи», — сказал Хэкстол.

К этому моменту игра фактически была окончена, что позже признали и в «Чикаго». «Мы были ужасны и по структуре игры, и по тому, что не были готовы бежать и биться, проигрывали единоборства. Соперник нас переигрывал, и я сказал: “Что тут поделаешь?”. Во втором и третьем периоде мы начали играть лучше, но было уже поздно. Мы “горели” 1:6, игра была окончена», — сказал главный тренер «ястребов» Люк Ричардсон.

На самом деле, «Чикаго», может, и удалось бы возродить интригу, так как в итоге они забили пять — но пропустили ещё два в третьем периоде и в итоге проиграли со счётом 5:8. Первой звездой встречи стал Макканн, оформивший первый хет-трик в карьере.

«Сиэтл» после провального дебютного сезона и медленного старта в этом чемпионате сейчас превратился в одну из самых грозных атакующих команд в лиге. Только на этом выезде они забивали в среднем по 5,3 гола за матч, а в целом по сезону идут на втором месте в НХЛ после «Эдмонтона». Семиматчевый выезд завершён идеальной вишенкой на торте, и «Сиэтл» доказывает, что уже вырос в грозного соперника, который готов пошуметь в плей-офф.

«Выезд из семи побед — это большое достижение для хоккеистов. Это показывает, что они играют стабильно и выкладываются с самого начала выезда. Мне важно, что команда весь выезд показывала стабильную игру», — сказал Хэкстол о поразительном рекорде «Сиэтла».