Овечкин побил рекорд НХЛ 54-летней давности

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин побил рекорд по скорости достижения отметки в 30 шайб для игроков в возрасте 37+ лет. Предыдущее лучшее достижение удерживал легендарный нападающий Жан Беливо. Форвард забросил 30 шайб в возрасте 37 лет за 54 матча сезона-1968/1969. С тех пор прошло 54 года.