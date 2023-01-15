Мудрик прошел медосмотр для «Челси». Он подписывает контракт

Как данным инсайдера Фабрицио Романо, сейчас 22-летний вингер подписывает контракт в штаб-квартире лондонцев. Мудрика хотят сегодня официально представить на «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит 70+40 млн евро за Михаила, а сам игрок будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.