Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
овертайм
Витязь
Трактор
33
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо М
02
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Амур
31
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Северсталь
42
Хоккей. НХЛ
16.01
Каролина
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
16.01
Рейнджерс
Монреаль
Хоккей. КХЛ
13:00
Спартак
Куньлунь
32
Хоккей. НХЛ
16.01
Виннипег
Аризона
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Нью-Джерси
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Эдмонтон
34
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
17:00
Челси
Кристал Пэлас
10
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
10
14.01
Брентфорд
Борнмут
20
14.01
Брайтон
Ливерпуль
30
14.01
Эвертон
Саутгемптон
12
14.01
Ноттингем Форест
Лестер
20
14.01
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
10
14.01
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:50 (мск), источник: Sports.Ru

Мудрик прошел медосмотр для «Челси». Он подписывает контракт

Михаил Мудрик успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Челси».

Челси
ШахтерЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: chelseanews.ru

Как данным инсайдера Фабрицио Романо, сейчас 22-летний вингер подписывает контракт в штаб-квартире лондонцев. Мудрика хотят сегодня официально представить на «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит 70+40 млн евро за Михаила, а сам игрок будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь