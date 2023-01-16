Артемий Панарин забросил 199-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге

ТАСС, 16 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на понедельник уступил «Монреалю» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Рейнджерс» шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин (37-я минута), у победителей отличились Кирби Дак (25) и Коул Кофилд (49).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 17, 16.01.2023, 1:00 Рейнджерс 1 Монреаль 2

Заброшенная шайба стала для Панарина 199-й в регулярных чемпионатах НХЛ, всего в активе 31-летнего форварда теперь 616 очков (199 шайб + 417 передач) в 552 матчах. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 бросков, россияне Виталий Кравцов («Рейнджерс») и Евгений Дадонов («Монреаль») не отметились результативными действиями.

«Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 55 очков в 44 матчах. «Монреаль» идет на последней, восьмой строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 39 очков после 44 встреч. Следующую игру «Рейнджерс» проведут 17 января в гостях против «Коламбуса», «Монреаль» днем позднее на домашней площадке примет «Виннипег».