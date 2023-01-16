Кучерова признали третьей звездой недели в НХЛ

Кучеров отметился тремя голами и отдал четыре результативные передачи в трех матчах, в которых «Тампа» трижды победила. В текущем регулярном сезоне россиянин провел 41 игру и занимает второе место в списке лучших ассистентов лиги (45 голевых передач) и третье — в списке лучших бомбардиров (62 очка).

Первой звездой недели признан вратарь «Сиэтла» Мартин Джонс, одержавший три победы в трех матчах, в двух из них отыграв «на ноль». Он отразил 93,3% бросков и в среднем пропускал 1,67 шайбы за игру. Второй звездой стал форвард «Детройта» Лукас Рэймонд, забросивший 3 шайбы и отдавший 4 голевые передачи в трех встречах, где «Ред Уингз» одержали две победы.