Кучерова признали третьей звездой недели в НХЛ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на официальном сайте НХЛ.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Кучеров отметился тремя голами и отдал четыре результативные передачи в трех матчах, в которых «Тампа» трижды победила. В текущем регулярном сезоне россиянин провел 41 игру и занимает второе место в списке лучших ассистентов лиги (45 голевых передач) и третье — в списке лучших бомбардиров (62 очка).
Первой звездой недели признан вратарь «Сиэтла» Мартин Джонс, одержавший три победы в трех матчах, в двух из них отыграв «на ноль». Он отразил 93,3% бросков и в среднем пропускал 1,67 шайбы за игру. Второй звездой стал форвард «Детройта» Лукас Рэймонд, забросивший 3 шайбы и отдавший 4 голевые передачи в трех встречах, где «Ред Уингз» одержали две победы.