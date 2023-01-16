Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
Флорида
02
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
Филадельфия
40
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Детройт
Хоккей. НХЛ
17.01
Вегас
Даллас
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Адмирал
Б
21
Хоккей. НХЛ
17.01
Коламбус
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
17.01
Питтсбург
Анахайм
Хоккей. НХЛ
17.01
Айлендерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл
Калгари
Хоккей. НХЛ
17.01
Сент-Луис
Оттава
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург
23
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сибирь
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Виннипег
Аризона
21
01:00
Каролина
Ванкувер
Б
34
01:00
Рейнджерс
Монреаль
12
15.01
Лос-Анджелес
Нью-Джерси
25
15.01
Вегас
Эдмонтон
34
15.01
Миннесота
Аризона
21
15.01
Нэшвилл
Баффало
35
15.01
Сент-Луис
Тампа-Бэй
24
Хоккей. НХЛ. Все результаты
21:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кучерова признали третьей звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Сайт НХЛ

Кучеров отметился тремя голами и отдал четыре результативные передачи в трех матчах, в которых «Тампа» трижды победила. В текущем регулярном сезоне россиянин провел 41 игру и занимает второе место в списке лучших ассистентов лиги (45 голевых передач) и третье — в списке лучших бомбардиров (62 очка).

Первой звездой недели признан вратарь «Сиэтла» Мартин Джонс, одержавший три победы в трех матчах, в двух из них отыграв «на ноль». Он отразил 93,3% бросков и в среднем пропускал 1,67 шайбы за игру. Второй звездой стал форвард «Детройта» Лукас Рэймонд, забросивший 3 шайбы и отдавший 4 голевые передачи в трех встречах, где «Ред Уингз» одержали две победы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дочь Тутберидзе будет выступать за Израиль? Как так получается
Дерзость Загитовой против изящности Щербаковой: кто самая стильная ведущая?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь