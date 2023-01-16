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16 января, источник: Чемпионат.com

«Каролина» отправила российского вратаря Петра Кочеткова в АХЛ

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков отправлен в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: nhl.com

Отметим, что пребывание голкипера в фарме может носить краткосрочный характер, поскольку следующая встреча «ураганов» запланирована лишь на 19 января.

Напомним, в нынешнем сезоне Кочетков принял участие в 19 играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В среднем за матч российский вратарь отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,33. В декабре 2022 года Кочеткова признали лучшим новичком декабря в НХЛ.

«Каролина» в текущем сезоне сыграла 44 матча и набрала 62 очка. «Харрикейнз» занимают второе место в Восточной Конференции и в сводной таблице Национальной хоккейной лиги.

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