«Каролина» отправила российского вратаря Петра Кочеткова в АХЛ

Отметим, что пребывание голкипера в фарме может носить краткосрочный характер, поскольку следующая встреча «ураганов» запланирована лишь на 19 января.

Напомним, в нынешнем сезоне Кочетков принял участие в 19 играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В среднем за матч российский вратарь отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,33. В декабре 2022 года Кочеткова признали лучшим новичком декабря в НХЛ.