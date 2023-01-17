Овечкин ответил на вопрос, думал ли он в юности, что станет легендой НХЛ

«Думал ли в юности, что стану легендой и будущим членом Зала хоккейной славы? Нет (смеётся). Я всегда говорю: когда ты приходишь в НХЛ, то пытаешься забить, может, один гол. Или, знаешь, отыграть один хороший год. Но когда достигаешь таких вех — это что-то сумасшедшее», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.