Овечкин отправил канадца в нокдаун и избежал удаления до конца матча

Во втором периоде российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом против канадского форварда «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо. В результате столкновения Пажо потерялся в пространстве и не смог самостоятельно покинуть площадку. Арбитры после хита Овечкина остановили встречу, чтобы проверить эпизод на предмет большого штрафа в отношении россиянина. После просмотра видеоповтора судьи приняли решение не наказывать капитана «Вашингтона».