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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин отправил канадца в нокдаун и избежал удаления до конца матча

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» принимали «Вашингтон Кэпиталз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Во втором периоде российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом против канадского форварда «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо. В результате столкновения Пажо потерялся в пространстве и не смог самостоятельно покинуть площадку. Арбитры после хита Овечкина остановили встречу, чтобы проверить эпизод на предмет большого штрафа в отношении россиянина. После просмотра видеоповтора судьи приняли решение не наказывать капитана «Вашингтона».

Встреча закончилась победой «Вашингтона» в овертайме со счётом 4:3.. Овечкин отметился голевой передачей.

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