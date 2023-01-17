Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
18.01
Вашингтон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
18.01
Монреаль
Виннипег
Хоккей. НХЛ
18.01
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
18.01
Филадельфия
Анахайм
Хоккей. НХЛ
18.01
Нэшвилл
Коламбус
Хоккей. НХЛ
18.01
Чикаго
Баффало
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Калгари
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Оттава
21
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Вашингтон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Рейнджерс
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Анахайм
ОТ
43
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:00
Нэшвилл
Калгари
21
04:00
Сент-Луис
Оттава
21
03:30
Айлендерс
Вашингтон
ОТ
34
03:00
Коламбус
Рейнджерс
13
03:00
Питтсбург
Анахайм
ОТ
43
02:00
Вегас
Даллас
04
00:00
Сан-Хосе
Нью-Джерси
Б
34
00:00
Сиэтл
Тампа-Бэй
14
Хоккей. НХЛ. Все результаты
12:44 (мск), источник: Sputnik.by

Белорус Шарангович третий матч подряд отличается голевой передачей в НХЛ

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Белорусский форвард Егор Шарангович отдал голевую передачу в матче, в котором его команда «Нью-Джерси Дэвилз» обыграла «Сан-Хосе» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Sputnik.

Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Отмечается, что этот матч «дьяволы» провели в гостях. Итоговый счет встреч — 3:4. Команда «Нью-Джерси Дэвилз» обыграла соперников в серии буллитных бросков.

Белорусский нападающий отметился в этой встрече голевой передачей, он ассистировал Райану Грейвсу в начале матча. Таким образом, Егор Шарангович продлил ассистентскую серию до трех матчей в НХЛ. В текущем сезоне у Шаранговича уже 21 (10+11) балл в 44 играх.

В настоящий момент в сильнейшей хоккейной лиге мира выступают только два белоруса — Егор Шарангович и Алексей Протас. Последний играет за «Вашингтон Кэпиталз», где капитан — россиянин Александр Овечкин.

К слову, Овечкин в ночь на вторник отдал результативный пас в победной игре с «Нью‑Йорк Айлендерс» (4:3, овертайм). Для россиянина это 650‑й ассист в НХЛ. По этому показателю он вышел на 69‑е место в истории Лиги, сравнявшись с Бреттом Халлом.

Читайте также
Сан-Хосе
3:4Б
2:1, 0:0, 1:2, 0:0
Нью-Джерси
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Личный фотограф Филарета: самое последнее фото еще не опубликовано
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск 'Восток' в зоне спецоперации
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь