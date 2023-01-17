Белорус Шарангович третий матч подряд отличается голевой передачей в НХЛ

Отмечается, что этот матч «дьяволы» провели в гостях. Итоговый счет встреч — 3:4. Команда «Нью-Джерси Дэвилз» обыграла соперников в серии буллитных бросков.
Белорусский нападающий отметился в этой встрече голевой передачей, он ассистировал Райану Грейвсу в начале матча. Таким образом, Егор Шарангович продлил ассистентскую серию до трех матчей в НХЛ. В текущем сезоне у Шаранговича уже 21 (10+11) балл в 44 играх.
В настоящий момент в сильнейшей хоккейной лиге мира выступают только два белоруса — Егор Шарангович и Алексей Протас. Последний играет за «Вашингтон Кэпиталз», где капитан — россиянин Александр Овечкин.
К слову, Овечкин в ночь на вторник отдал результативный пас в победной игре с «Нью‑Йорк Айлендерс» (4:3, овертайм). Для россиянина это 650‑й ассист в НХЛ. По этому показателю он вышел на 69‑е место в истории Лиги, сравнявшись с Бреттом Халлом.