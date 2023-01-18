«Вашингтон» проиграл клубу Капризова, несмотря на два ассиста Овечкина

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Джаред Сперджен (21-я и 39-я минуты), еще по шайбе забросили Юнас Бродин (32) и Йоэль Эрикссон Эк (60). У «Вашингтона» авторами голов стали Мартин Фехервари (19) и Дилан Строум (26).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами. Россиянин, сделав 651-й и 652-й ассист в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, опередил Бретта Халла (650 передач) и догнал Клода Жиру (652) в списке лучших ассистентов в истории лиги.