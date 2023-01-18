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10:43 (мск), источник: Sport24

Овечкин устроил шоу даже без голов, но этого оказалось мало. Его «Вашингтон» сгубила усталость

Не каждый же раз забивать.

Вашингтон
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Источник: AP 2022

Встреча «Вашингтона» и «Миннесоты» предвкушалась болельщиками как очное противостояние российских героев Александра Овечкина и Кирилла Капризова, однако голов от наших парней зрители так и не дождались. Капризов не сделал ни одного броска в створ, Овечкин был более продуктивен — бросил трижды и отметился двумя голевыми передачами.

В конце первого периода Александр «настроил» на голевой бросок защитника Мартина Фехервары, который здорово переиграл голкипера «Уайлд» Филипа Густавссона.

Во время загрузки произошла ошибка.

В середине второго периода Овечкин помог забить Дилану Строуму, протащив шайбу по правому флангу и отдав пас за спину на того же Фехервары. Словак, в свою очередь, ассистировал Строуму, воспользовавшемуся тем, что вратарь был закрыт и не видел момент броска.

Во время загрузки произошла ошибка.

После двух периодов «Столичные» уступали со счетом 2:3 и устроили настоящий штурм в третьей двадцатиминутке, но сравнять счет так и не смогли. Возможно, виной тому усталость, поскольку «Вашингтон» играл второй день подряд, а «Миннесота» до этого три дня отдыхала.

Вашингтон
2:4
1:0, 1:3, 0:1
Миннесота
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