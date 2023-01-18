Овечкин устроил шоу даже без голов, но этого оказалось мало. Его «Вашингтон» сгубила усталость
Не каждый же раз забивать.
Не каждый же раз забивать.
Встреча «Вашингтона» и «Миннесоты» предвкушалась болельщиками как очное противостояние российских героев Александра Овечкина и Кирилла Капризова, однако голов от наших парней зрители так и не дождались. Капризов не сделал ни одного броска в створ, Овечкин был более продуктивен — бросил трижды и отметился двумя голевыми передачами.
В конце первого периода Александр «настроил» на голевой бросок защитника Мартина Фехервары, который здорово переиграл голкипера «Уайлд» Филипа Густавссона.
В середине второго периода Овечкин помог забить Дилану Строуму, протащив шайбу по правому флангу и отдав пас за спину на того же Фехервары. Словак, в свою очередь, ассистировал Строуму, воспользовавшемуся тем, что вратарь был закрыт и не видел момент броска.
После двух периодов «Столичные» уступали со счетом 2:3 и устроили настоящий штурм в третьей двадцатиминутке, но сравнять счет так и не смогли. Возможно, виной тому усталость, поскольку «Вашингтон» играл второй день подряд, а «Миннесота» до этого три дня отдыхала.