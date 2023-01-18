Овечкин устроил шоу даже без голов, но этого оказалось мало. Его «Вашингтон» сгубила усталость

Встреча «Вашингтона» и «Миннесоты» предвкушалась болельщиками как очное противостояние российских героев Александра Овечкина и Кирилла Капризова, однако голов от наших парней зрители так и не дождались. Капризов не сделал ни одного броска в створ, Овечкин был более продуктивен — бросил трижды и отметился двумя голевыми передачами.

В конце первого периода Александр «настроил» на голевой бросок защитника Мартина Фехервары, который здорово переиграл голкипера «Уайлд» Филипа Густавссона.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IDnx49rmzPc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В середине второго периода Овечкин помог забить Дилану Строуму, протащив шайбу по правому флангу и отдав пас за спину на того же Фехервары. Словак, в свою очередь, ассистировал Строуму, воспользовавшемуся тем, что вратарь был закрыт и не видел момент броска.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RNAvVzI1i5Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.