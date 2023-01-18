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09:52 (мск), источник: ТАСС

«Монреаль» одержал третью победу подряд в НХЛ. Дадонов забросил две шайбы

ТАСС, 18 января. «Монреаль» дома со счетом 4:1 обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду.

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 17, 18.01.2023, 3:00

Монреаль4Виннипег1

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов (28-я и 34-я минуты), Майк Хоффман (30), Джош Андерсон (45). У «Виннипега» отличился Кайл Коннор (22).

Дадонов забросил четыре шайбы в текущем сезоне НХЛ, также у россиянина восемь голевых передач. Форвард забил свои первые голы в 2023 году, до этого Дадонов отличался заброшенной шайбой в игре против «Эдмонтона» (3:5) 4 декабря.

«Монреаль» занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 41 очко в 45 играх. «Виннипег» лидирует в Центральном дивизионе с 59 очками после 45 встреч. В следующем матче «Монреаль» примет «Флориду» 20 января, «Виннипег» в тот же день на выезде сыграет с «Торонто».

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 17, 18.01.2023, 4:00

Нэшвилл2Коламбус1

В других матчах игрового дня «Вашингтон» на своем льду уступил «Миннесоте» со счетом 2:4, российский нападающий столичной команды Александр Овечкин отдал две голевые передачи.

«Нэшвилл» дома обыграл «Коламбус» (2:1), в составе победителей отличился российский нападающий Яков Тренин.

«Торонто» дома в овертайме переиграл «Флориду» (5:4), российский голкипер хозяев Илья Самсонов вышел на замену в начале второго периода и отразил все 11 бросков, вратарь гостей Сергей Бобровский сделал 32 сейва.

«Филадельфия» дома была сильнее «Анахайма» (5:2).

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