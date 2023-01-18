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09:43 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Филадельфии» Проворов отказался тренироваться в форме с ЛГБТ-символикой

Российский защитник заявил, что его выбор — «оставаться верным себе и своей религии».

Филадельфия
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Источник: AP 2022

ТАСС, 18 января. Российский защитник Иван Проворов, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия», в среду отказался выходить на предматчевую раскатку в форме с изображением ЛГБТ-символики.

В среду «Филадельфия» на своем льду со счетом 5:2 обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Проворов принял участие в матче, но не отметился голевыми действиями.

После игры Проворов объяснил отказ выходить на лед в форме с ЛГБТ-символикой религиозными убеждениями. «Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии», — сказал Проворов, комментарий которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Проворову 26 лет, он выступает за «Филадельфию» с 2016 года. В текущем сезоне россиянин забросил 2 шайбы и отдал 13 голевых передач в 45 матчах.

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Филадельфия
5:2
1:0, 2:1, 2:1
Анахайм
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