Хоккеист «Филадельфии» Проворов отказался тренироваться в форме с ЛГБТ-символикой

ТАСС, 18 января. Российский защитник Иван Проворов, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия», в среду отказался выходить на предматчевую раскатку в форме с изображением ЛГБТ-символики.

В среду «Филадельфия» на своем льду со счетом 5:2 обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Проворов принял участие в матче, но не отметился голевыми действиями.

После игры Проворов объяснил отказ выходить на лед в форме с ЛГБТ-символикой религиозными убеждениями. «Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии», — сказал Проворов, комментарий которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.