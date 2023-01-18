Торторелла не стал осуждать Проворова за отказ надеть свитер в поддержку ЛГБТ: Это связано с его религией. За что я уважаю Прови: он всегда верен себе

«Я думаю, что как организация мы продемонстрировали свои убеждения. Что касается Прови, то он верен себе и своей религии. Это связано с его верой и религией.



За что я уважаю Прови: он всегда верен себе. Вот что мы об этом думаем. Я не собираюсь углубляться. Это дело Прови. Мы говорили с ним и пришли к этому», — сказал главный тренер «Флайерс».