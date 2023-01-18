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Нэшвилл
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11:40 (мск), источник: Sports.Ru

Торторелла не стал осуждать Проворова за отказ надеть свитер в поддержку ЛГБТ: Это связано с его религией. За что я уважаю Прови: он всегда верен себе

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла не осудил Ивана Проворова за отказ надеть свитер в поддержку ЛГБТ.

Филадельфия
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Источник: AP 2022

Защитник «Филадельфии» из-за этого не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Россиянин оказался единственным игроком своей команды, отказавшимся надеть свитер с радужным оформлением на номерах и фамилиях.

«Я думаю, что как организация мы продемонстрировали свои убеждения. Что касается Прови, то он верен себе и своей религии. Это связано с его верой и религией.

За что я уважаю Прови: он всегда верен себе. Вот что мы об этом думаем. Я не собираюсь углубляться. Это дело Прови. Мы говорили с ним и пришли к этому», — сказал главный тренер «Флайерс».

Он также уточнил, что не собирался снимать Проворова с игры из-за этой ситуации. Иван провел на льду 22 минуты 45 секунд — больше всех защитников «Филадельфии» (1 бросок, 1 силовой прием и «+1» при 1 потере).

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Филадельфия
5:2
1:0, 2:1, 2:1
Анахайм
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