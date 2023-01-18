Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Сочи
32
Хоккей. НХЛ
19.01
Оттава
Питтсбург
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Металлург
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.01
Айлендерс
Бостон
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
41
Хоккей. НХЛ
19.01
Калгари
Колорадо
Хоккей. НХЛ
19.01
Ванкувер
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
19.01
Сан-Хосе
Даллас
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
31
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Аризона
Детройт
Б
43
05:00
Эдмонтон
Сиэтл
52
04:30
Чикаго
Баффало
ОТ
43
04:00
Нэшвилл
Коламбус
21
03:00
Вашингтон
Миннесота
24
03:00
Монреаль
Виннипег
41
03:00
Торонто
Флорида
ОТ
54
03:00
Филадельфия
Анахайм
52
Хоккей. НХЛ. Все результаты
19:41 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ выступила с заявлением по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением по ситуации с российским защитником «Филадельфии Флайерз» Иваном Проворовым.

ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Напомним, россиянин отказался выходить на разминку перед матчем НХЛ с «Анахаймом» в «радужной» майке. Защитник не стал участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества из-за религиозных соображений.

«Хоккей для всех — это общая инициатива, в рамках которой лига призывает клубы отмечать разнообразие, существующее на их рынках, и работать над созданием более гостеприимной и инклюзивной среды для всех болельщиков. Клубы решают, что, когда и как праздновать, с совета и поддержки НХЛ. Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать, и мы продолжаем поощрять их голоса и точки зрения по социальным и культурным вопросам», — приводит заявление лиги журналист Грег Вышински в своём «твиттере».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дисквалификация на 36 лет! Что же натворил бегун из Италии?
Платите и молчите! За что Россия должна ВАДА больше миллиона долларов?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь