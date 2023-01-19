Форвард «Питтсбурга» Малкин набрал очки во втором матче НХЛ подряд

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 17, 19.01.2023, 3:00 Оттава 5 Питтсбург 4 ОТ

ТАСС, 19 января. «Оттава» в овертайме со счетом 5:4 одержала победу над «Питтсбургом» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

У победителей шайбы забросили Алекс Дебринкэт (8-я минута), Тим Штюцле (10), Дрэйк Батерсон (30), Шейн Пинто (51), Брэди Ткачук (61). В составе проигравших отличились Джейсон Зукер (7), Евгений Малкин (16), Марк Фридман (24), Рикард Ракелль (53).

Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне, также в игре с «Оттавой» он отдал две голевые передачи. 36-летний форвард отличился во втором матче подряд, в текущем сезоне он набрал 44 очка по системе «гол+пас» (16+28).

«Питтсбург» занимает пятое место в Столичном дивизионе, в 44 матчах набрав 51 очко. «Оттава» идет седьмой в Атлантическом дивизионе, в 44 играх команда набрала 43 очка. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга, встреча пройдет 21 января в Питтсбурге.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 17, 19.01.2023, 6:00 Ванкувер 2 Тампа-Бэй 5

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов отразил 20 из 24 бросков в домашнем матче с лидером регулярного чемпионата «Бостоном» (1:4), который одержал третью победу подряд.

«Колорадо» на выезде обыграл «Калгари» (4:1), голкипер гостей Александр Георгиев отразил 34 броска и был признан третьей звездой матча.

«Ванкувер» дома уступил «Тампе» (2:5), в составе победителей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Никита Кучеров, форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко забил 18-й гол в сезоне и был признан второй звездой матча.