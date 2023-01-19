Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Тампа-Бэй
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Даллас
53
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Колорадо
14
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Бостон
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Питтсбург
ОТ
54
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Ванкувер
Тампа-Бэй
25
06:00
Сан-Хосе
Даллас
53
05:30
Калгари
Колорадо
14
03:30
Айлендерс
Бостон
14
03:00
Оттава
Питтсбург
ОТ
54
18.01
Аризона
Детройт
Б
43
18.01
Эдмонтон
Сиэтл
52
18.01
Чикаго
Баффало
ОТ
43
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:01 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Питтсбурга» Малкин набрал очки во втором матче НХЛ подряд

«Питтсбург» в четверг со счетом 4:5 в овертайме проиграл «Оттаве».

Питтсбург
Оттава
Айлендерс
Бостон
Колорадо
Калгари
Ванкувер
Тампа-Бэй
Сан-Хосе
ДалласНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 17, 19.01.2023, 3:00

Оттава5Питтсбург4ОТ

ТАСС, 19 января. «Оттава» в овертайме со счетом 5:4 одержала победу над «Питтсбургом» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

У победителей шайбы забросили Алекс Дебринкэт (8-я минута), Тим Штюцле (10), Дрэйк Батерсон (30), Шейн Пинто (51), Брэди Ткачук (61). В составе проигравших отличились Джейсон Зукер (7), Евгений Малкин (16), Марк Фридман (24), Рикард Ракелль (53).

Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне, также в игре с «Оттавой» он отдал две голевые передачи. 36-летний форвард отличился во втором матче подряд, в текущем сезоне он набрал 44 очка по системе «гол+пас» (16+28).

«Питтсбург» занимает пятое место в Столичном дивизионе, в 44 матчах набрав 51 очко. «Оттава» идет седьмой в Атлантическом дивизионе, в 44 играх команда набрала 43 очка. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга, встреча пройдет 21 января в Питтсбурге.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 17, 19.01.2023, 6:00

Ванкувер2Тампа-Бэй5

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов отразил 20 из 24 бросков в домашнем матче с лидером регулярного чемпионата «Бостоном» (1:4), который одержал третью победу подряд.

«Колорадо» на выезде обыграл «Калгари» (4:1), голкипер гостей Александр Георгиев отразил 34 броска и был признан третьей звездой матча.

«Ванкувер» дома уступил «Тампе» (2:5), в составе победителей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Никита Кучеров, форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко забил 18-й гол в сезоне и был признан второй звездой матча.

«Сан-Хосе» дома оказался сильнее «Далласа» (5:3), в составе победителей результативная передача на счету нападающего Александра Барабанова.

Читайте также
Калгари
1:4
0:3, 0:0, 1:1
Колорадо
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Иван Проворов отказался тренироваться в форме с ЛГБТ-символикой
Глушаков прокомментировал уход из "Химок"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь