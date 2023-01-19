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16:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок НХЛ назвал отличие американского хоккея от российского

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко назвал отличие американского хоккея от российского. Его слова приводит РИА Новости.

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Источник: AP 2022

«В России любят позиционные атаки, закрепиться в своей зоне и играть, а в Америке все бегают туда-обратно и бросают», — заявил 22-летний хоккеист. Марченко подчеркнул, что ему потребовалось десять матчей, чтобы перестроиться на североамериканскую схему.

Марченко подписал контракт с «Коламбусом» в мае 2022 года. В его активе девять очков в 21 матче за клуб.

В январе 2021 года российский защитник клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Никита Задоров заявил о невозможности играть в советский хоккей. Он обратил внимание на то, что современные сборные Канады, США и Швеции многое переняли из советской хоккейной системы, однако сумели создать свою философию игры.

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