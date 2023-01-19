Игрок НХЛ назвал отличие американского хоккея от российского

«В России любят позиционные атаки, закрепиться в своей зоне и играть, а в Америке все бегают туда-обратно и бросают», — заявил 22-летний хоккеист. Марченко подчеркнул, что ему потребовалось десять матчей, чтобы перестроиться на североамериканскую схему.

Марченко подписал контракт с «Коламбусом» в мае 2022 года. В его активе девять очков в 21 матче за клуб.