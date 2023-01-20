Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Даллас
04
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Детройт
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Нью-Джерси
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Вашингтон
04
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Тампа-Бэй
53
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
52
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
Айлендерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Миннесота
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Анахайм
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Флорида
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Бостон
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Виннипег
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Чикаго
14
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Даллас
04
06:00
Вегас
Детройт
23
06:00
Сиэтл
Нью-Джерси
ОТ
43
05:00
Аризона
Вашингтон
04
05:00
Эдмонтон
Тампа-Бэй
53
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
52
03:30
Баффало
Айлендерс
ОТ
32
03:00
Каролина
Миннесота
52
Хоккей. НХЛ. Все результаты
12:23 (мск), источник: Sport24

Форма Проворова стала популярной в США после отказа россиянина поддерживать ЛГБТ

Форма российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова пользуется популярностью в США.

ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Официальная джерси Проворова полностью раскуплена в интернет-магазине НХЛ и на сайте Fanatics, продающем аутентичную атрибутику спортивных команд.

Сейчас на этих ресурсах доступны только детские формы размера XS.

Ранее Проворов отказался выходить на раскатку перед игрой «Флайерз» в радужной форме в поддержку ЛГБТ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лера Кудрявцева ответила на развратное предложение незнакомого мужчины, который захотел ее ношенные трусики
Олимпийский чемпион показал, как любимая девушка удивила его в постели с помощью рта, губ и языка
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь