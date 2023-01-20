Форма Проворова стала популярной в США после отказа россиянина поддерживать ЛГБТ
Форма российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова пользуется популярностью в США.
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Форма российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова пользуется популярностью в США.
Официальная джерси Проворова полностью раскуплена в интернет-магазине НХЛ и на сайте Fanatics, продающем аутентичную атрибутику спортивных команд.
Сейчас на этих ресурсах доступны только детские формы размера XS.
Ранее Проворов отказался выходить на раскатку перед игрой «Флайерз» в радужной форме в поддержку ЛГБТ.