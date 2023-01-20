Болельщики выбрали Панарина, Василевского и Сорокина для участия в Матче звезд НХЛ

ТАСС, 20 января. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский, голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин примут участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба НХЛ.

Россияне были выбраны по результатам голосования среди болельщиков. Из Столичного дивизиона для участия в Матче звезд НХЛ были выбраны Сорокин, Панарин и американский защитник Адам Фокс («Рейнджерс»), из Атлантического дивизиона — Василевский, чешский нападающий Давид Пастрняк («Бостон») и американский форвард Остон Мэттьюс («Торонто»), из Центрального дивизиона — американский вратарь Коннор Хеллебайк («Виннипег»), финский нападающий Микко Рантанен и канадский форвард Натан Маккиннон (оба — «Колорадо»), из Тихоокеанского дивизиона — канадский нападающий Бо Хорват («Ванкувер»), канадский вратарь Стюарт Скиннер и немецкий форвард Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон»).

6 января НХЛ объявила имена игроков, выбранных департаментом лиги по хоккейным операциям для участия в Матче звезд НХЛ. В список вошли шестеро россиян — нападающие Александр Овечкин «(Вашингтон»), Андрей Свечников («Каролина»), Никита Кучеров («Тампа»), Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), а также вратарь Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).