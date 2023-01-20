Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Даллас
04
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Детройт
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Нью-Джерси
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Вашингтон
04
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Тампа-Бэй
53
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
52
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
Айлендерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Миннесота
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Анахайм
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Флорида
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Бостон
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Виннипег
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Чикаго
14
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Даллас
04
06:00
Вегас
Детройт
23
06:00
Сиэтл
Нью-Джерси
ОТ
43
05:00
Аризона
Вашингтон
04
05:00
Эдмонтон
Тампа-Бэй
53
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
52
03:30
Баффало
Айлендерс
ОТ
32
03:00
Каролина
Миннесота
52
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:46 (мск), источник: ТАСС

Болельщики выбрали Панарина, Василевского и Сорокина для участия в Матче звезд НХЛ

Матч звезд лиги пройдет с 3-го по 4 февраля, всего в нем примут участие девять российских хоккеистов.

Рейнджерс
Тампа-Бэй
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 20 января. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский, голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин примут участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба НХЛ.

Россияне были выбраны по результатам голосования среди болельщиков. Из Столичного дивизиона для участия в Матче звезд НХЛ были выбраны Сорокин, Панарин и американский защитник Адам Фокс («Рейнджерс»), из Атлантического дивизиона — Василевский, чешский нападающий Давид Пастрняк («Бостон») и американский форвард Остон Мэттьюс («Торонто»), из Центрального дивизиона — американский вратарь Коннор Хеллебайк («Виннипег»), финский нападающий Микко Рантанен и канадский форвард Натан Маккиннон (оба — «Колорадо»), из Тихоокеанского дивизиона — канадский нападающий Бо Хорват («Ванкувер»), канадский вратарь Стюарт Скиннер и немецкий форвард Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон»).

6 января НХЛ объявила имена игроков, выбранных департаментом лиги по хоккейным операциям для участия в Матче звезд НХЛ. В список вошли шестеро россиян — нападающие Александр Овечкин «(Вашингтон»), Андрей Свечников («Каролина»), Никита Кучеров («Тампа»), Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), а также вратарь Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).

Матч звезд НХЛ пройдет с 3 по 4 февраля в Санрайзе (США, штат Флорида).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Иван Проворов отказался тренироваться в форме с ЛГБТ-символикой
Глушаков прокомментировал уход из "Химок"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь