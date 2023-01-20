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09:58 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Миннесоты» Капризов забросил свою 100-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге

Команда российской нападающего в ночь на пятницу уступила со счетом 2:5 «Каролине».

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 17, 20.01.2023, 3:00

Каролина5Миннесота2

ТАСС, 20 января. «Каролина» обыграла «Миннесоту» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на пятницу.

У победителей шайбы забросили Брент Бернс (30-я минута), Брэди Шей (34), Теуво Теравайнен (38), Джэлен Четфилд (43), Мартин Нечас (46), у проигравших — Кирилл Капризов (28), Мэтт Болди (48). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал две результативные передачи, а также получил в третьем периоде матч-штраф, толкнув в борт головой Брэндона Дюхейма.

25-летний Капризов забросил 100-ю шайбу в 180 матчах регулярного чемпионата. Нападающий выступает в НХЛ с 2020 года. В текущем сезоне на счету Капризова 53 очка (26 шайб + 27 результативных передач).

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 17, 20.01.2023, 4:00

Сент-Луис5Нэшвилл2

«Каролина» является лидером Столичного дивизиона, в 45 матчах она набрала 64 очка. «Миннесота» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Центрального дивизиона, набрав 54 очка в 44 играх.

В следующем матче «Каролина» 22 января на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». «Миннесота» в этот же день в гостях сыграет с «Флоридой».

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забросил свою третью шайбу в сезоне в домашнем матче с «Нэшвиллом» (5:2), его одноклубник Павел Бучневич отдал результативную передачу.

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 42 броска из 45 в выездном матче с «Баффало» (2:3 ОТ).

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 17, 20.01.2023, 3:30

Баффало3Айлендерс2ОТ

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов в домашнем матче с «Виннипегом» (4:1) отразил 37 бросков из 38 и был признан второй звездой встречи.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в выездном матче с «Монреалем» (2:6) был заменен уже на третьей минуте встречи из-за травмы.

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин в домашнем матче с лидером регулярного чемпионата «Бостоном» (1:3) отразил 24 броска из 27. «Бостон» выиграл четвертый матч подряд, серия команд из побед в гостевых играх теперь составляет пять встреч.

«Вашингтон» на выезде обыграл «Аризону» (4:0), в составе победителей по две результативные передачи на счету защитника Дмитрия Орлова и нападающего Евгения Кузнецова.

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0:4
0:1, 0:2, 0:1
Вашингтон
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