Голевая передача Кучерова не помогла «Тампе» уйти от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки.

На 22-й минуте Брэндон Хагель отыграл одну шайбу. Затем Зак Хайман на 24-й минуте укрепил преимущество хозяев, но на 28-й минуте Стивен Стэмкос сократил отставание до минимума, а на 33-й минуте счёт сравнял Брейден Пойнт с передачи Кучерова.