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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Голевая передача Кучерова не помогла «Тампе» уйти от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».

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Источник: AP 2022

Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки.

На 7-й минуте матча счёт открыл нападающий «Эдмонтона» Райан Маклунд. Спустя десять минут удвоил преимущество Леон Драйзайтль.

На 22-й минуте Брэндон Хагель отыграл одну шайбу. Затем Зак Хайман на 24-й минуте укрепил преимущество хозяев, но на 28-й минуте Стивен Стэмкос сократил отставание до минимума, а на 33-й минуте счёт сравнял Брейден Пойнт с передачи Кучерова.

Итоговый счёт в матче установили голы Коннора Макдэвида и Зака Хаймана, оформившего дубль.

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Эдмонтон
5:3
2:0, 1:3, 2:0
Тампа-Бэй
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