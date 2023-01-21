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14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Русский хоккеист отказался участвовать в постыдной акции. И стал народным героем в Америке

Простые люди выразили отношение к ситуации, раскупив все игровые свитера Ивана Проворова.

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Источник: Reuters

Иван Проворов, проводящий средний сезон в невзрачной «Филадельфии», внезапно оказался в центре внимания всей хоккейной (и не только) общественности. Российский защитник отказался участвовать в акции «Флайерз» перед одной из игр, поступив вразрез со всеми современными правилами поведения и ценностями западного мира.

Легко было предположить, что Проворова после такого ждут неприятности. И даже объяснение Ивана, что религия не позволяет заниматься подобной ерундой, могло не сработать, ведь все мы знаем, насколько сильна сейчас в Америке корпоративная поддержка всех когда-то «униженных и оскорблённых».

Но произошло нечто странное. Проворов, пошедший против системы, неожиданно заручился полной поддержкой от тех людей, кто мог как-то повлиять на его будущее в «Филадельфии» и в целом в НХЛ. Так, коуч «Флайерз» Джон Торторелла заявил, что уважает позицию Ивана и не видит ни малейшего повода снимать его с игры из-за этого. Лига выступила с официальным заявлением, в котором указала, что «игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать». Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отдельно высказался по ситуации: в его комментарии читалось скрытое недовольство поступком Проворова, но всё же глава организации согласился, что защитник имел право так сделать.

Источник: AP 2022

Надо признать, что НХЛ в очередной раз показала пример адекватности и отсутствия двойных стандартов, что является настоящей редкостью в современном мире для западных корпораций. В целом такой подход уже давно свойственен Национальной хоккейной лиге при оценке различных ситуаций: всё-таки там (за редким исключением) правят не только деньги, но и здравый смысл.

Что касается Проворова, то, конечно, он столкнулся с мощным хейтом в соцсетях, из-за этого ему даже пришлось закрыть комментарии в своих аккаунтах. Да ещё встречались абсурдные высказывания некоторых «инклюзивно настроенных» журналистов.

Но Проворова поддержали официально, в тех же соцсетях встретилось огромное количество комментариев и в его пользу, а через пару дней и вовсе выяснилось, что Иван стал чуть ли не народным героем. И не в России, а за океаном! Дело в том, что болельщики раскупили все игровые свитера с фамилией защитника не только в официальном магазине НХЛ, но и на сайте партнёра лиги.

И это говорит о том, что в Америке, даже в «городе братской любви» Филадельфии, очень много людей с не перевёрнутым одуревшей пропагандой сознанием. Людей с адекватными, нормальными ценностями, которые сейчас хотят ассоциироваться с человеком, бросившим вызов общепринятой системе. Приятно, что этот человек — российский хоккеист. Но ещё более приятно, что, оказывается, люди по всему миру продолжают оставаться людьми с одинаково презрительным отношением к навязыванию «модных современных тенденций».

Лев Лукин

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