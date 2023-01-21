Вратарь «Флориды» Бобровский пропустит три матча из-за травмы

ТАСС, 21 января. Российский голкипер Сергей Бобровский, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида», пропустит три следующих матча команды из-за травмы. Об этом в субботу сообщил журналист газеты Orlando Sentinel Джордан Макферсон со ссылкой на главного тренера команды Пола Мориса.

Бобровский получил травму в гостевом матче с «Монреалем» (2:6) 20 января, вратарь был заменен на третьей минуте встречи. Как сообщила позднее пресс-служба «Флориды», у 34-летнего вратаря была диагностирована травма нижней части тела. Морис выразил надежду, что вратарь восстановится к домашним играм против «Лос-Анджелеса» (28 января) и «Бостона» (29 января).