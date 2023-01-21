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21:44 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Флориды» Бобровский пропустит три матча из-за травмы

Голкипер получил повреждение в матче с «Монреалем» 20 января.

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 21 января. Российский голкипер Сергей Бобровский, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида», пропустит три следующих матча команды из-за травмы. Об этом в субботу сообщил журналист газеты Orlando Sentinel Джордан Макферсон со ссылкой на главного тренера команды Пола Мориса.

Бобровский получил травму в гостевом матче с «Монреалем» (2:6) 20 января, вратарь был заменен на третьей минуте встречи. Как сообщила позднее пресс-служба «Флориды», у 34-летнего вратаря была диагностирована травма нижней части тела. Морис выразил надежду, что вратарь восстановится к домашним играм против «Лос-Анджелеса» (28 января) и «Бостона» (29 января).

В текущем сезоне НХЛ Бобровский провел 30 матчей, в которых одержал 12 побед. Процент отраженных бросков составил 89,7%.

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