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00:29 (мск), источник: ТАСС

Российский хоккеист «Баффало» Любушкин впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ

Защитник отдал три результативные передачи в игре с «Анахаймом».

Баффало
АнахаймНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 21 января. «Баффало» со счетом 6:3 победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Козенс (10-я минута), Джефф Скиннер (18), Пейтон Кребс (31, 54) и Виктор Улофссон (43, 49). У «Анахайма» отличились Тревор Зеграс (25, 29) и Симон Бенуа (36).

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин отметился тремя результативными передачами. Хоккеист впервые набрал три очка в матче НХЛ. Всего на его счету в нынешнем сезоне 8 передач и ни одной заброшенной шайбы в 30 матчах.

«Баффало» одержал вторую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 49 очками в 45 матчах, «Анахайм» идет на последнем месте в таблице Тихоокеанского дивизиона с 31 очком в 47 матчах.

В следующем матче «Баффало» 24 января на выезде сыграет с «Далласом», «Анахайм» 25 января в гостях встретится с «Аризоной».

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Баффало
6:3
2:0, 1:3, 3:0
Анахайм
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