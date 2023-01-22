Российский хоккеист «Баффало» Любушкин впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ

ТАСС, 21 января. «Баффало» со счетом 6:3 победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Козенс (10-я минута), Джефф Скиннер (18), Пейтон Кребс (31, 54) и Виктор Улофссон (43, 49). У «Анахайма» отличились Тревор Зеграс (25, 29) и Симон Бенуа (36).

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин отметился тремя результативными передачами. Хоккеист впервые набрал три очка в матче НХЛ. Всего на его счету в нынешнем сезоне 8 передач и ни одной заброшенной шайбы в 30 матчах.

«Баффало» одержал вторую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 49 очками в 45 матчах, «Анахайм» идет на последнем месте в таблице Тихоокеанского дивизиона с 31 очком в 47 матчах.