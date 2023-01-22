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09:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Макдэвид повторил результативное достижение Могильного и Павла Буре

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

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Источник: Reuters

Эта шайба стала для 26-летнего канадца 40-й в сезоне-2022/23, он достиг этой отметки за 48 матчей, что является девятым показателем в истории лиги. Столько же игр на это потребовалось Павлу Буре (сезон-1999/00) и Александру Могильному (сезон-1995/96).

Быстрее всех в истории НХЛ 40 шайб забрасывал Александр Могильный, который сделал это за 35 матчей в сезоне-1992/93.

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