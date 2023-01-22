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09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты выбросили свитер с фамилией Андрея Василевского на лёд во время матча с «Калгари»

Болельщики выбросили на лёд свитер с фамилией российского голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Калгари Флэймз».

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Источник: AP 2022

Это произошло менее чем за три минуты до завершения встречи. Фанаты кинули джерси вратаря на площадку после пятого гола «Калгари», забитого уже в пустые ворота. Судья матча поднял предмет одежды и передал другим работникам.

Отметим, что Василевский отразил 35 бросков. Россиянин пропустил четыре шайбы, ещё дважды «огоньки» забили в пустые ворота.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

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Калгари
6:3
1:0, 2:2, 3:1
Тампа-Бэй
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