Россиянин вошел в новый тренерский штаб «Ванкувера»

В воскресенье «Ванкувер», в котором играют российские нападающие Андрей Кузьменко, Илья Михеев и Василий Подколзин, со счетом 2:4 уступил дома «Эдмонтону». Команда занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 39 очков в 46 матчах при разнице шайб «-29».

О кадровых изменениях в команде объявил генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Олвин. По его словам, вместе с Будро штаб покинет его помощник Трент Калл, их должности займут Рик Токкет и Адам Фут соответственно. Гончар займет место тренера защитников.

«Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность Брюсу и Тренту за их вклад в работу клуба. Мы ценим их самоотверженность и желаем им всего наилучшего в будущем. Это было непростым решением, но мы чувствовали, что оно необходимо для этой франшизы», — сказал Олвин.

Последние два сезона Гончар работал помощником тренера сборной России, в том числе на зимних Олимпийских играх 2022 года. Ранее он был помощником тренера в «Питтсбург Пингвинз».