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22 января, источник: Спорт РИА Новости

Россиянин вошел в новый тренерский штаб «Ванкувера»

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро покинул свой пост, в новый тренерский штаб команды вошел российский специалист Сергей Гончар, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Пресс-служба ФХР

В воскресенье «Ванкувер», в котором играют российские нападающие Андрей Кузьменко, Илья Михеев и Василий Подколзин, со счетом 2:4 уступил дома «Эдмонтону». Команда занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 39 очков в 46 матчах при разнице шайб «-29».

О кадровых изменениях в команде объявил генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Олвин. По его словам, вместе с Будро штаб покинет его помощник Трент Калл, их должности займут Рик Токкет и Адам Фут соответственно. Гончар займет место тренера защитников.

«Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность Брюсу и Тренту за их вклад в работу клуба. Мы ценим их самоотверженность и желаем им всего наилучшего в будущем. Это было непростым решением, но мы чувствовали, что оно необходимо для этой франшизы», — сказал Олвин.

Последние два сезона Гончар работал помощником тренера сборной России, в том числе на зимних Олимпийских играх 2022 года. Ранее он был помощником тренера в «Питтсбург Пингвинз».

В бытность игроком 48-летний Гончар выступал на позиции защитника и завершил карьеру в 2015 году. Он лучший снайпер (220 шайб) и бомбардир (811) в истории НХЛ среди российских защитников. В 2009 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Гончар также становился серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр в составе сборной России.

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