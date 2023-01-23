Кросби обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ
Канадский форвард опережает российского на один балл.
Канадский форвард опережает российского на один балл.
ТАСС, 23 января. «Нью-Джерси» в ночь на понедельник обыграл «Питтсбург» в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джек Хьюз (1-я минута) и Дуги Хэмилтон (63), у проигравших отличился Сидни Кросби (7).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сумел набрать очки во втором матче подряд. Кросби набрал 1 463-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и обошел Александра Овечкина (1 462) в списке лучших бомбардиров в истории лиги, заняв 16-е место.
«Нью-Джерси» занимает второе место в Столичном дивизионе, набрав 64 очка в 46 играх, «Питтсбург» идет пятым с 54 очками после 46 матчей. В следующем матче «Нью-Джерси» 25 января примет «Вегас», «Питтсбург» в этот же день дома сыграет с «Флоридой».
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов в домашнем матче с «Виннипегом» (3:5) забросил третью шайбу в сезоне.
Лидер регулярного чемпионата «Бостон» дома обыграл «Сан-Хосе» (4:0) и одержал пятую победу подряд. Голкипер хозяев Линус Ульмарк выиграл 25-й матч из 30 проведенных в нынешнем сезоне. В третьем периоде из-за проблем с лезвием конька Ульмарка на пару минут в воротах подменил Джереми Суэймэн.