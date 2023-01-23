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10:18 (мск), источник: ТАСС

Кросби обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ

Канадский форвард опережает российского на один балл.

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Источник: AP 2022
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 17, 22.01.2023, 22:00

Нью-Джерси2Питтсбург1ОТ

ТАСС, 23 января. «Нью-Джерси» в ночь на понедельник обыграл «Питтсбург» в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джек Хьюз (1-я минута) и Дуги Хэмилтон (63), у проигравших отличился Сидни Кросби (7).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сумел набрать очки во втором матче подряд. Кросби набрал 1 463-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и обошел Александра Овечкина (1 462) в списке лучших бомбардиров в истории лиги, заняв 16-е место.

«Нью-Джерси» занимает второе место в Столичном дивизионе, набрав 64 очка в 46 играх, «Питтсбург» идет пятым с 54 очками после 46 матчей. В следующем матче «Нью-Джерси» 25 января примет «Вегас», «Питтсбург» в этот же день дома сыграет с «Флоридой».

Источник: AP 2022

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов в домашнем матче с «Виннипегом» (3:5) забросил третью шайбу в сезоне.

Лидер регулярного чемпионата «Бостон» дома обыграл «Сан-Хосе» (4:0) и одержал пятую победу подряд. Голкипер хозяев Линус Ульмарк выиграл 25-й матч из 30 проведенных в нынешнем сезоне. В третьем периоде из-за проблем с лезвием конька Ульмарка на пару минут в воротах подменил Джереми Суэймэн.

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Филадельфия
3:5
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Виннипег
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