Забьет ли Капризов больше Овечкина? Новая супердуэль российского хоккея

Кириллу Капризову хватило 180 матчей за «Миннесоту», чтобы разменять гроссмейстерскую отметку в 100 голов. С момента дебюта в НХЛ воспитанник «Кузни» уступает по скорострельности только четырем нападающим: Остону Мэттьюсу, Коннору Макдэвиду, Леону Драйзайтлю и Александру Овечкину. За три неполных сезона в «Уайлд» Капризов переписал ряд клубных рекордов и вошел в топ-44 российских снайперов НХЛ. Заданный Кириллом темп наводит на мысль, что к концу карьеры форвард серьезно улучшит личные позиции. Чтобы зайти в десятку и опередить Павла Дацюка (314), осталось забросить 215 шайб. Но главный вопрос — способен ли сибиряк обогнать Александра Великого?

Сравнение Капризова и Овечкина уместно не только по национальному и снайперскому признакам. Кирилл, как и когда-то Александр после перехода в Вашингтон, вдохнул новую жизнь в стагнирующую «Миннесоту». За непродолжительное время нападающий стал любимчиком и вожаком «Уайлд», без которого невозможно представить клуб. Джерси с фамилией Капризова разлетаются с таким же темпом, как форвард бьет разные рекорды франшизы. Кирилл — лучший ассистент, снайпер и бомбардир «Дикарей» за отдельный сезон. Лидирует по средним очкам за матч и близок к тому, чтобы войти в топ-10 бомбардиров в клубной истории. При оптимистичном сценарии россиянин выполнит цель к концу сезона.

Контракт Капризова с «Миннесотой» действует до 2026 года, когда форварду исполнится 29 лет. Некоторые хоккеисты в этом возрасте только выходят на пик или перезапускают карьеру. С темпом, заданным Кириллом в первых сезонах, велика вероятность, что форвард замахнется не только на клубные рекорды «Миннесоты», но и на более глобальные и значимые достижения. Как российские, так и мировые.

Рекорд Овечкина, как бы того ни хотелось, Капризов, конечно, не превзойдет. Сибиряку придется выкрасть эликсир вечной молодости у Яромира Ягра, чтобы тягаться со снайперской машиной из «Вашингтона». Александр дебютировал за «Кэпиталз» в 20 лет. Кирилл — немногим позже — в 23. Три года, которые форвард созревал в КХЛ, учитывая, как лихо Ови ворвался в НХЛ, ощутимо скажутся на разнице в статистике. С другой стороны, Овечкин и Капризов несравнимы по игровому функционалу. Первый — прирожденный снайпер и наконечник атак. Второй — разносторонний творец, плеймейкер и генератор опасности у чужих ворот. Который может завершить момент сам, а может угостить пасом-конфеткой партнеров. Капризова уместнее сравнивать с Малкиным — с корректировкой на амплуа. Все-таки Кирилл — вингер, а Евгений играет в центре.

Капризову нереально догнать Овечкина в снайперской гонке. Но замахнуться на российский рекорд НХЛ по очкам по силам. За три неполных сезона лидер «Миннесоты» выдал сумасшедший график результативности. Набирает по 1,19 балла за матч — и опережает Малкина, Кучерова, Панарина и Овечкина. Удержать заданный темп будет непросто. Каждая звезда подвержена спадам. Не исключены травмы и разногласия с главным тренером, который может ограничить игровое время, невзлюбив хоккеиста. Впрочем, последнее грозит Кириллу в меньшей степени.

Партнер Капризова по «Миннесоте» Ник Фолиньо назвал россиянина хоккеистом, чья трудовая этика соответствует игроку четвертого звена, а отношение к делу — как у капитана. И действительно, в каждом матче форвард производит впечатление хоккеиста, которому не все равно за результаты команды. Не важно, проигрывают «Уайлд» в концовке или игра только началась, — по самоотдаче, как принято выражаться в Челябинске, к Капризову не возникает вопросов. Для покорения рекордов мало одной только вовлеченности. Не обойтись без таланта, удачи, помощи партнеров и богатырского здоровья. Последним, как все знают, прославился Овечкин, пропустивший за карьеру минимальное количество матчей из-за травм. Вот Капризов практически не пропускает игры «Миннесоты».

Кирилл еще способен прогрессировать и улучшить заданный темп по голам и очкам. Нетрудно представить, как через десять лет о нем будут говорить как о лучшем российском бомбардире НХЛ в истории. Форвард «Миннесоты» способен превзойти Овечкина, Малкина и других наших звезд. Для полного счастья и карьерного величия Капризову полагается выиграть Кубок Стэнли. «Миннесоте» борьба за трофей снится только в розовых снах. Но смена клуба после окончания контракта освежит перспективы Кирилла. Впрочем, Овечкин ждал кубка 13 лет, сохраняя верность «Вашингтону». Не исключено, что сибиряк повторить путь Александра.

Овечкин или Кросби? Кто из них более великий.