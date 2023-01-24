Суперматч Панарина: ассистентский хет-трик и 50 очков в сезоне! А Шестеркин чуть не забил гол в пустые

«Флорида» из-за травмы Сергея Бобровского временно осталась без основного вратаря, который постепенно стабилизировал игру после скомканного начала регулярки. Российский голкипер получил повреждение в недавнем матче с «Монреалем». И вернется на лед не раньше 28 января, когда «Пантерз» сыграют с «Лос-Анджелесом». Молодой и прогрессирующий сменщик Бобровского Спенсер Найт сам только недавно восстановился после травмы. Тренеры планировали отправить вратаря в АХЛ для набора формы, но вылет Сергея изменил планы. Найта вернули из фарм-клуба, а место в старте против «Рейнджерс» получил ахаэловец Алекс Лион.

Летняя задумка с заменой главного тренера «Пантерз» к середине сезона себя не оправдывает. Принявший команду Пол Морис справляется с задачами с переменным успехом. Победившая в прошлой регулярке «Флорида» играет неровно, а обрести желаемую вариативность так и не удалось. Морис работой в «Виннипеге» запомнился как консервативный тренер, выбирающий сбалансированный хоккей. В прошлом сезоне «Пантерз» нередко играли по бразильской системе: строили игру от атаки и в меньшей степени думали о защите и пропущенных шайбах. С приходом Мориса порядка в обороне не добавилось, а забивает команда меньше.

«Флорида» не входит в зону плей-офф, но отставание не такое пугающее, чтобы паниковать и думать о глобальных переменах. Показательна отрицательная разность шайб, которая ухудшилась после матча в Нью-Йорке. Игра могла стать особенной для лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина. Российский форвард остановился в шаге от юбилейной — двухсотой — шайбы в НХЛ. 554 матча потребовалось уроженцу Коркино, чтобы забить 199 голов. Разменять вторую сотню против «Флориды» Панарину не удалось. Зато Артемий оформил другой локальный юбилей.

Солидное преимущество в счете не соотносится с цифрами статистики. «Пантерз» перебросали «Рейнджерс», но отметились только двумя шайбами. Блистательный Игорь Шестеркин нередко выручал партнеров. Ньюйоркцам голы давались с видимой легкостью. На четвертой минуте Панарин скинул шайбу в центр на Адама Фокса. Подключившийся к атаке защитник словно в тренировочном режиме объехал Густава Форслинга и мастерски разобрался с потерявшим ворота Лионом.

«Флорида» оперативно отыграла одну шайбу. Картер Верхэге реализовал первое же большинство. «Пантерз» в несколько передач растянули оборону ньюйоркцев и вывели канадца на выгодную для броска позицию. «Рейнджерс» до перерыва подтвердили, что их большинство ничем не хуже. Панарин набрал второй ассистентский балл, а Мико Зибанежад вывел хозяев вперед. Во втором периоде «Флорида» больше владела шайбой, нацеленнее атаковала, в два раза перебросала соперника (14−7), но умудрилась проиграть двадцатиминутку. Реализация моментов подвела гостей, а «Рейнджерс» превосходно действовали на контратаках.

«Пантерз» неожиданно рассыпались в середине третьего периода. Ничто не предвещало двух серийных шайб от Алексиса Лафренье и оформившего дубль Зибанежада. Панарин заработал ассистентский хет-трик и набрал 50 (12+38) очко в регулярке — это лучший результат «Рейнджерс».

Пол Морис — давний любитель ранних замен вратарей. Подобные трюки тренер практиковал еще в «Виннипеге». Он не боится пропустить и проиграть с более крупным счетом, а, наоборот, рискует и пытается перевернуть матч. Так произошло и сегодня с «Рейнджерс». За девять минут до конца Лион отправился на скамейку, а Александр Барков отыграл один гол в формате «6 на 5». «Флорида» продолжила играть с пустыми воротами. Ньюйоркцы при первой же возможности запускали шайбу через всю площадку, не стесняясь нарваться на проброс. Бросали не только полевые игроки, но и Шестеркин, который не первый матч пробует поразить пустые ворота. Пока, увы, тщетно.

С близкой дистанции промахнулся Панарин. Что не удалось Игорю и Артемию, сделал Филип Хытил. Чех окончательно приговорил «Флориду», которая подарила жаркую концовку, несмотря на солидное отставание в счете. «Пантерз» забросили лишь две шайбы, хотя по моментам едва ли уступили «Рейнджерс». Тремя бросками в створ отметился Григорий Денисенко. Правда, молодой форвард «Флориды» был на льду при двух пропущенных шайбах и явно недоволен сегодняшней полезностью.