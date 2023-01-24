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10:08 (мск), источник: Sports.Ru

Марченко — 1-й игрок с 1926 года, забросивший первые 10 шайб в НХЛ при отсутствии передач

Кирилл Марченко — 1-й игрок с 1926 года, забросивший первые 10 шайб в НХЛ при отсутствии передач.

КоламбусНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:4 ОТ). На его счету стало 10 (10+0) очков в 24 играх сезона.

Марченко — первый игрок в современной истории НХЛ, чьи первые 10 очков в лиге были набраны исключительно за счет голов.

Ранее таких случаев было всего 4. У Джо Мэлоуна («Монреаль») было 16+0 в сезоне-1917/18, Джона Маккиннона («Питтсбург Пайрэтс») — 13+0 в сезоне-1926/27, Хауи Моренца («Монреаль») — 12+0 в сезоне-1923/24, Арта Ганье («Монреаль») — 10+0 в сезоне-1926/27.

Отметим, что в 1910−20-е годы правила начисления голевых передач отличались от нынешних. Так, лучший снайпер сезона-1926/27 Билл Кук («Рейнджерс») забросил 33 шайбы, а лучшим ассистентом стал Дик Ирвин («Чикаго») с 18 передачами.

Рекорд по числу голов за сезон без передач был установлен в том же самом сезоне-1926/27. Форвард «Монреаля» Пит Лепин завершил сезон с 16+0 в 44 играх.

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Калгари
4:3ОТ
1:0, 2:2, 0:1
Коламбус
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