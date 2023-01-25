Русский гигант — герой сумасшедшего матча в США! Малкин прошил вратаря и помог забить пережившему инсульт партнеру

2 очка в матче с «Анахаймом», 3 очка в матче с «Оттавой», 3 очка во встрече с «Флоридой» — таковы показатели Евгения Малкина в пяти последних играх. Опытный форвард «Пингвинов» набрал боевую форму и готов к тому, чтобы хоккейную весну и для себя лично, и для «Питтсбурга», сделать успешной.

В матче с «Флоридой» (7:6 ОТ) Малкин был одним из ключевых игроков своей команды и успевал практически все — и забивал сам, и ассистировал партнерам. Свое первое очко в этой встрече Евгений заработал в середине первого периода, когда «Питтсбург» проигрывал со счетом 0:2, но достаточно быстро отыгрался. Евгений поучаствовал в шайбе Рикарда Раккеля — этот гол был забит после двух подправлений подряд, что случается достаточно редко.

«Пингвины» отыграли дефицит в две шайбы и вышли вперед, после чего настала очередь «Пантер». Усилиями Картера Верхаге и Аарона Экблада южане снова захватили лидерство, на что ответил Сидни Кросби, реализовавший численное преимущество. Счет 4:4 перед началом третьего периода мог означать, что команды засушат игру в заключительном отрезке, но голевой фейерверк лишь засверкал с новой силой.

К середине третьей двадцатиминутки команды обменялись голами, а за шесть минут до конца «Питтсбург» заработал большинство после удаления Ника Казинса за подножку. Это был шанс выиграть, и Малкин сделал все, чтобы он не пропал даром: сначала Евгений мощным выстрелом сломал клюшку Форслинга, что означало, что «Пантеры», по сути, играли втроем, а потом зарядил «пушку» в касание.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/luyIVyF_ZoI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Увы, но этого преимущества «Питтсбургу» не хватило для победы в основное время — гол Верхаге за две минуты до конца перевел встречу в овертайм, где блеснул Крис Летанг. Еще совсем недавно лидер обороны «Пингвинз» перенес инсульт, но вернулся невероятно быстро в строй — свой предыдущий матч он сыграл 28 декабря и пропустил меньше месяца. После этого на Летанга свалилось другое несчастье — умер отец, но хоккеист не опустил руки и доказал свою пользу команде, забросив победную шайбу, ассистентом в которой вновь выступил Малкин.

«Все это немного безумно. Я не знал, как все будет. Просто было здорово вернуться в команду», — объяснил свои эмоции Летанг.