Защитник «Филадельфии» Проворов набрал очки во втором матче НХЛ подряд

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 18, 25.01.2023, 3:00 Филадельфия 3 Лос-Анджелес 4 ОТ

ТАСС, 25 января. «Лос-Анджелес» со счетом 4:3 в овертайме одержал выездную победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на среду.

В составе победителей шайбы забросили Анже Копитар (10-я и 12-я минуты), Сэмуэль Фагемо (39), Кевин Фиала (62). У проигравших отличились Джеймс ван Римсдайк (6), Уэйд Эллисон (11), Расмус Ристолайнен (21). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал две результативные передачи и был признан третьей звездой матча. Он набрал очки во второй игре подряд — в предыдущем матче с «Виннипегом» (3:5) он забросил шайбу. «Филадельфия» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 49 играх 48 очков. «Лос-Анджелес» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, имея на счету 60 очков в 50 играх. Обе команды следующие матчи проведут на выезде: «Филадельфия» сыграет с «Миннесотой» 27 января, «Лос-Анджелес» на следующий день встретится с «Флоридой».

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 18, 25.01.2023, 3:00 Питтсбург 7 Флорида 6 ОТ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в домашнем матче с «Флоридой» (7:6 ОТ) и был признан второй звездой встречи. На счету 36-летнего форварда «Питтсбурга» теперь 47 очков (17 шайб + 30 результативных передач).

Первой звездой матча стал канадский защитник «Питтсбурга» Крис Летанг. Он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Летанг провел первый матч с 28 декабря, у него была травма нижней части тела. 30 ноября защитник перенес инсульт, а 2 января он пропустил матч «Зимней классики» против «Бостона» (1:2), так как накануне умер его отец.

Нападающий «Монреаля» Евгений Дадонов отдал результативную передачу в домашнем матче с лидером регулярного чемпионата «Бостоном» (2:4). «Бостон» быстрее всех в истории НХЛ набрал 80 очков в регулярном чемпионате, для этого команде потребовалось 47 игр.