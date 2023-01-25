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09:52 (мск), источник: ТАСС

Защитник «Филадельфии» Проворов набрал очки во втором матче НХЛ подряд

Российский хоккеист отметился двумя результативными передачами в домашней игре против «Лос-Анджелеса» и был признан третьей звездой матча.

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Источник: AP 2022
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 18, 25.01.2023, 3:00

Филадельфия3Лос-Анджелес4ОТ

ТАСС, 25 января. «Лос-Анджелес» со счетом 4:3 в овертайме одержал выездную победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на среду.

В составе победителей шайбы забросили Анже Копитар (10-я и 12-я минуты), Сэмуэль Фагемо (39), Кевин Фиала (62). У проигравших отличились Джеймс ван Римсдайк (6), Уэйд Эллисон (11), Расмус Ристолайнен (21). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал две результативные передачи и был признан третьей звездой матча. Он набрал очки во второй игре подряд — в предыдущем матче с «Виннипегом» (3:5) он забросил шайбу. «Филадельфия» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 49 играх 48 очков. «Лос-Анджелес» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, имея на счету 60 очков в 50 играх. Обе команды следующие матчи проведут на выезде: «Филадельфия» сыграет с «Миннесотой» 27 января, «Лос-Анджелес» на следующий день встретится с «Флоридой».

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 18, 25.01.2023, 3:00

Питтсбург7Флорида6ОТ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в домашнем матче с «Флоридой» (7:6 ОТ) и был признан второй звездой встречи. На счету 36-летнего форварда «Питтсбурга» теперь 47 очков (17 шайб + 30 результативных передач).

Первой звездой матча стал канадский защитник «Питтсбурга» Крис Летанг. Он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Летанг провел первый матч с 28 декабря, у него была травма нижней части тела. 30 ноября защитник перенес инсульт, а 2 января он пропустил матч «Зимней классики» против «Бостона» (1:2), так как накануне умер его отец.

Нападающий «Монреаля» Евгений Дадонов отдал результативную передачу в домашнем матче с лидером регулярного чемпионата «Бостоном» (2:4). «Бостон» быстрее всех в истории НХЛ набрал 80 очков в регулярном чемпионате, для этого команде потребовалось 47 игр.

Восьмую шайбу в сезоне забросил форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев в домашнем матче с «Баффало» (3:5). Его партнер Владимир Тарасенко впервые вышел на лед в этом году, восстановившись после травмы. «Баффало» одержало четвертую победу подряд.

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3:5
0:3, 2:1, 1:1
Баффало
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