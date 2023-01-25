Вратарь «Тампы» Василевский одержал 250-ю победу в играх Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 25 января. Финалист Кубка Стэнли прошлого сезона «Тампа» в среду со счетом 4:2 обыграла «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Кори Перри (30-я и 39-я минуты), Стивен Стэмкос (55), Никита Кучеров (60). У проигравших отличились Джоэль Эрикссон (24, в меньшинстве) и Кирилл Капризов (32). Кучеров записал на свой счет результативную передачу, двумя голевыми пасами отметился его одноклубник защитник Михаил Сергачев.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 35. В регулярных чемпионатах НХЛ он одержал 250-ю победу за 389 матчей, в которых он попадал в стартовый состав. Быстрее него такой отметки достигал канадец Кен Драйден, которому для это потребовалась 381 игра. Нападающий «Миннесоты» Капризов забросил 27-ю шайбу в сезоне, форвард «Тампы» Кучеров — 19-ю. Кучеров занимает четвертое место в списке бомбардиров чемпионата с 68 очками (19 шайб + 49 результативных передач).

«Тампа» с 61 очком после 46 игр занимает третье место в Атлантическом дивизионе, в следующем матче она 27 января дома сыграет с лидером регулярного чемпионата «Бостоном». «Миннесота» занимает четвертое место в Центральном дивизионе, набрав 54 очка после 46 игр. В следующем матче она 27 января примет «Филадельфию».

Василевскому 28 лет, он выступает за «Тампу» с сезона-2014/15, в составе команды россиянин дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В 2019 году Василевский получил «Везина трофи» — приз лучшему вратарю по итогам сезона в регулярном чемпионате НХЛ, в 2021 году он стал обладателем «Конн Смайт трофи» — приз лучшему игроку Кубка Стэнли. В составе сборной России Василевский выиграл чемпионат мира (2014) и завоевал две бронзовые награды мировых первенств (2017, 2019).