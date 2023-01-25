Овечкин стал рекордсменом по заброшенным шайбам в выездных матчах НХЛ
Российский нападающий забросил одну шайбу в игре против «Колорадо».
Российский нападающий забросил одну шайбу в игре против «Колорадо».
ТАСС, 25 января. «Вашингтон» со счетом 2:3 проиграл «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Арттури Лехконен (9-я минута), Эндрю Коглиано (23) и Алекс Ньюхук (36). У проигравших отличились Конор Шири (25) и Александр Овечкин (50).
Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 34 из 36 бросков и был признан первой звездой встречи. Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов (оба — «Вашингтон»), а также их соотечественник форвард Валерий Ничушкин («Колорадо») не отметились результативными действиями.
Овечкин провел первый матч после полученного повреждения, игрок пропустил прошлый матч своей команды против «Вегаса» (2:6) 22 января из-за травмы нижней части тела. Теперь на счету Овечкина 31 шайба и 22 результативные передачи в текущем сезоне. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (811 шайб), рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки (894).
Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ в выездных встречах регулярного чемпионата и плей-офф. На счету россиянина теперь 447 голов в гостевых матчах. Прежний рекорд принадлежал Гретцки — 446 шайб.
«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 55 очков в 46 матчах. «Вашингтон» располагается на пятой позиции в Столичном дивизионе с 56 очками после 50 игр. В следующем матче «Колорадо» дома сыграет против «Анахайма» 27 января. «Вашингтон» в этот же день примет «Питтсбург».
В другом матче игрового дня «Ванкувер» дома победил «Чикаго» (5:2). В составе победителей дубль оформил российский нападающий Андрей Кузьменко, на счету которого теперь 43 очка (21 шайба + 22 передачи) в дебютном сезоне НХЛ. Кузьменко признали первой звездой матча. Также передачей отметился его одноклубник нападающий Илья Михеев, россиянин отдал 15-ю передачу в нынешнем сезоне.