Овечкин стал рекордсменом по заброшенным шайбам в выездных матчах НХЛ

ТАСС, 25 января. «Вашингтон» со счетом 2:3 проиграл «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 18, 25.01.2023, 5:00 Колорадо 3 Вашингтон 2

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Арттури Лехконен (9-я минута), Эндрю Коглиано (23) и Алекс Ньюхук (36). У проигравших отличились Конор Шири (25) и Александр Овечкин (50).

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 34 из 36 бросков и был признан первой звездой встречи. Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов (оба — «Вашингтон»), а также их соотечественник форвард Валерий Ничушкин («Колорадо») не отметились результативными действиями.

Овечкин провел первый матч после полученного повреждения, игрок пропустил прошлый матч своей команды против «Вегаса» (2:6) 22 января из-за травмы нижней части тела. Теперь на счету Овечкина 31 шайба и 22 результативные передачи в текущем сезоне. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (811 шайб), рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки (894).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8-wt55D5T-E" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ в выездных встречах регулярного чемпионата и плей-офф. На счету россиянина теперь 447 голов в гостевых матчах. Прежний рекорд принадлежал Гретцки — 446 шайб.

«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 55 очков в 46 матчах. «Вашингтон» располагается на пятой позиции в Столичном дивизионе с 56 очками после 50 игр. В следующем матче «Колорадо» дома сыграет против «Анахайма» 27 января. «Вашингтон» в этот же день примет «Питтсбург».