Овечкин в огне! Быстро вернулся с больничного и смачно зарядил из любимого «офиса» — до Гретцки 83 гола
Король снова в деле.
Король снова в деле.
Такое случается крайне редко, поэтому пропуск матча Александром Овечкиным стал одним из главных событий прошлой недели. Капитан «Вашингтон» не вышел на лед в игре с «Вегасом», а его команда получила мощную оплеуху — 2:6. Официальная причина отсутствия великого снайпера на льду — травма, есть и слега заговорщицкий вариант — некоторые фанаты обсуждали версию, что Ови просто решил перезагрузиться и немного перевести дух.
В этой связи всех интересовало, вернется ли Овечкин в состав на вторничный матч против «Колорадо». Еще за день до игры главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиоллетт нагонял тумана, несмотря на то, что Александр Великий принял участие в тренировке:
«Сегодня он хорошо выглядел, но он все еще травмирован и вернется со дня на день. Хорошо, что он вернулся на лед, он хорошо двигался. Было приятно увидеть его на занятии. Предполагаю, что у Ови — ноющая травма нижней части тела, с которой он давно играл. Мы плохо сыграли без своей главной звезды? Да, и я не собираюсь сидеть и оправдываться. График у всех очень жесткий, мы просто сыграли плохо. Хорошо и интенсивно потренируемся, это настроит нас на хорошую игру завтра».
Но в итоге капитан появился и на утренней раскатке, а затем и в стартовом протоколе. Травма травмой, а погоня за Гретцки куда важнее. Ну, а раз Ови вернулся, то логично было ждать от него гола. Во вчерашнем интервью Sport24 защитник Дмитрий Орлов, конечно, убеждал, что шайбы Овечкина — не главная цель команды, но это тот случай, когда все всё понимают:
«Мы же сейчас идем в зоне плей-офф. Если бы мы играли только ради голов, то вряд ли бы что-то хорошее получалось. Конечно, если Саша открыт, ребята ему всегда отдадут пас. Но это потому, что в большинстве случаев это гол для нашей команды. Нет какого-то прессинга на команду из-за погони Овечкина».
Перед игрой американское ТВ слегка удивило статистикой — оказывается средняя результативность и продуктивность большинства «Вашингтона» с Овечкиным и без него практически не различаются. Но это опять же обусловлено тем, что Александр за 18 сезонов почти не пропускал матчи — на длинной дистанции числа наверняка получились бы другими.
Ну, а в самом матче Ови спокойно доказал, что если отсутствие его на льду в матче с «Вегасом» и было запланированным, то пауза пришлась очень кстати. Не забивавший в трех встречах подряд снайпер в середине третьего периода комфортно расположился в своем офисе, дождался передачи от Дилана Строума и прошил Александра Георгиева. Ба-бах!
Да, кстати, «Вашингтон» проиграл со счетом 2:3, но вопреки все тем же словам Дмитрия Орлова, счет этим вечером был далеко не самым важным. Главное, что Овечкин вернулся, Овечкин забил, Овечкин до 83 шайб сократил отставание от Гретцки (811 против 894). Продолжение следует.