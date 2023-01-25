Овечкин в огне! Быстро вернулся с больничного и смачно зарядил из любимого «офиса» — до Гретцки 83 гола

Такое случается крайне редко, поэтому пропуск матча Александром Овечкиным стал одним из главных событий прошлой недели. Капитан «Вашингтон» не вышел на лед в игре с «Вегасом», а его команда получила мощную оплеуху — 2:6. Официальная причина отсутствия великого снайпера на льду — травма, есть и слега заговорщицкий вариант — некоторые фанаты обсуждали версию, что Ови просто решил перезагрузиться и немного перевести дух.

В этой связи всех интересовало, вернется ли Овечкин в состав на вторничный матч против «Колорадо». Еще за день до игры главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиоллетт нагонял тумана, несмотря на то, что Александр Великий принял участие в тренировке:

«Сегодня он хорошо выглядел, но он все еще травмирован и вернется со дня на день. Хорошо, что он вернулся на лед, он хорошо двигался. Было приятно увидеть его на занятии. Предполагаю, что у Ови — ноющая травма нижней части тела, с которой он давно играл. Мы плохо сыграли без своей главной звезды? Да, и я не собираюсь сидеть и оправдываться. График у всех очень жесткий, мы просто сыграли плохо. Хорошо и интенсивно потренируемся, это настроит нас на хорошую игру завтра».

Но в итоге капитан появился и на утренней раскатке, а затем и в стартовом протоколе. Травма травмой, а погоня за Гретцки куда важнее. Ну, а раз Ови вернулся, то логично было ждать от него гола. Во вчерашнем интервью Sport24 защитник Дмитрий Орлов, конечно, убеждал, что шайбы Овечкина — не главная цель команды, но это тот случай, когда все всё понимают:

«Мы же сейчас идем в зоне плей-офф. Если бы мы играли только ради голов, то вряд ли бы что-то хорошее получалось. Конечно, если Саша открыт, ребята ему всегда отдадут пас. Но это потому, что в большинстве случаев это гол для нашей команды. Нет какого-то прессинга на команду из-за погони Овечкина».

Перед игрой американское ТВ слегка удивило статистикой — оказывается средняя результативность и продуктивность большинства «Вашингтона» с Овечкиным и без него практически не различаются. Но это опять же обусловлено тем, что Александр за 18 сезонов почти не пропускал матчи — на длинной дистанции числа наверняка получились бы другими.

Ну, а в самом матче Ови спокойно доказал, что если отсутствие его на льду в матче с «Вегасом» и было запланированным, то пауза пришлась очень кстати. Не забивавший в трех встречах подряд снайпер в середине третьего периода комфортно расположился в своем офисе, дождался передачи от Дилана Строума и прошил Александра Георгиева. Ба-бах!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8-wt55D5T-E" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.