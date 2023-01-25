Русский Иван — настоящий мужик. Четыре доказательства крутости Проворова

РИА Новости Спорт решило рассказать и о профессиональных качествах Ивана, за которые игрок получал респекты от коллег.

Самый «железный» россиянин в истории НХЛ

В североамериканском спорте подсчитывают все. Даже количество матчей, которые хоккеисты провели подряд. Для пропуска встречи причины могут быть разными — травмы, болезни, проблемы в семье, дисциплинарные наказания. Однако все это на протяжении почти пяти сезонов обходило Проворова стороной.

Он провел 403 матча подряд, установив рекорд для защитников «Филадельфии». Серию Ивана прервал положительный результат теста на коронавирус. Однако даже эта зараза его не взяла. Спортсмен провел в карантине минимально необходимый срок.

Как рассказывал сам Проворов, до положительного теста он не пропускал матчи с 10 лет. Причина не только в характере, но и в отношении к режиму. Таких трудяг еще нужно поискать. У других хоккеистов из России серий, как у Ивана, нет. Даже Овечкин пару раз в год берет выходной. Проворов пашет без устали, проводя на льду более 20 минут за матч.

Один из лучших блокирующих

Не будем лукавить и утверждать, что Проворов идеален при игре в обороне. Нет, ошибок хватает. «Филадельфия» даже подумывала об обмене защитника в ближайшее время. Но в чем Ивану не откажешь, так это в бесстрашии. С момента дебюта в НХЛ он заблокировал (поймал на себя) почти 1000 бросков — 988 на сегодняшний день. За последние семь сезонов это второй показатель среди всех игроков.

Заблокировать по пять-шесть бросков за матч для Проворова не проблема. К примеру, в победном матче «Филадельфии» с «Нью-Джерси» он вставал на пути шайбы 10 раз! А один раз спас команду, находясь на линии ворот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/W_Dnq8z9Kww" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Заблокировать 10 бросков в лиге, где каждый второй щелкает по шайбе со скоростью 140−150 км/ч. Это практически самоубийство, ведь иногда Проворову достается не на шутку. Он упадет, поднимется, поморщится и продолжит игру. Рекорд среди россиян принадлежит Антону Волченкову (11 блоков), однако у Ивана есть шансы превзойти это достижение.

Играл в плей-офф с вывихнутым плечом

Во втором сезоне в НХЛ Проворов набрал 41 очко, забив 17 голов. Показатель полезности составил «+20». Но даже не это восхитило больше всего. В плей-офф он играл на уколах с вывихнутым плечом.

В решающем для «Флайерс» матче с «Питтсбургом» Проворов совершил несколько грубых ошибок и заработал «-4», а после окончания встречи не сдерживал слез от обиды. Сыграть лучше с одной здоровой рукой он просто не мог, а пропускать матчи из-за «какого-то» вывиха не в его характере.

При этом Иван умудрился сделать голевую передачу и заблокировать пару бросков. Ошибки начались только в третьем периоде, когда сил сдерживать боль уже не оставалось.

Один из лучших специалистов по игре против Ови

Разумеется, закрыть величайшего снайпера современности полностью не удавалось ни одному защитнику НХЛ. В некоторых матчах Овечкин забивал в смены Проворова или после его потерь. Однако плохих игр против «Филадельфии» и Ивана у Ови было больше, чем против какой-либо другой команды. Вот так Проворов использует ленивые действия Александра в защите. С этим парнем шутки плохи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HYqnrA4xhRg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Само собой, Проворов смело блокирует щелчки Овечкина. Также у него получается успешно вести силовую борьбу, чем не может похвастаться каждый защитник в лиге.

Возможно, непопадание «Филадельфии» в плей-офф приведет к лучшему. Клуб обменяет россиянина. А Иван точно пригодится команде, претендующей на Кубок Стэнли.

Автор: Вадим Кузнецов