Белорус Шарангович прервал 13-матчевую безголевую серию в НХЛ

Встреча состоялась в ночь на пятницу в Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене». Хозяева площадки были сильнее со счетом 6:4 (2:2, 1:1, 3:1).

В составе победителей точными бросками отметились Коди Гласс (13-я минута), Коул Смит (17), Микаэль Гранлунд (32), Мэтт Дюшейн (49), Филип Форсберг (57) и Таннер Жанно (60-я). У гостей — Йеспер Братт (11), Егор Шарангович (16), Джек Хьюз (25), Доусон Мерсер (58).

Белорусский форвард провел на льду 16 минут 44 секунды, показатель полезности «0». В 48 матчах «регулярки» Шарангович заработал 22 балла (11+11).