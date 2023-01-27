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Хоккей. НХЛ. Все результаты
27 января, источник: Sputnik.by

Белорус Шарангович прервал 13-матчевую безголевую серию в НХЛ

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Хоккейный клуб «Нью-Джерси Девилз» уступил в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвиллу», сообщает Sputnik.

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в ночь на пятницу в Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене». Хозяева площадки были сильнее со счетом 6:4 (2:2, 1:1, 3:1).

В составе победителей точными бросками отметились Коди Гласс (13-я минута), Коул Смит (17), Микаэль Гранлунд (32), Мэтт Дюшейн (49), Филип Форсберг (57) и Таннер Жанно (60-я). У гостей — Йеспер Братт (11), Егор Шарангович (16), Джек Хьюз (25), Доусон Мерсер (58).

Белорусский форвард провел на льду 16 минут 44 секунды, показатель полезности «0». В 48 матчах «регулярки» Шарангович заработал 22 балла (11+11).

В Восточной конференции «дьяволы» занимает четвертое место в таблице — в активе команды 66 очков. Лидирует «Бостон» (80). Следующий матч «Нью-Джерси» проведет 28 января в гостях у «Далласа».

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Нэшвилл
6:4
2:2, 1:1, 3:1
Нью-Джерси
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