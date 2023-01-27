Белорус Шарангович прервал 13-матчевую безголевую серию в НХЛ
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Хоккейный клуб «Нью-Джерси Девилз» уступил в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвиллу», сообщает Sputnik.
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Хоккейный клуб «Нью-Джерси Девилз» уступил в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвиллу», сообщает Sputnik.
Встреча состоялась в ночь на пятницу в Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене». Хозяева площадки были сильнее со счетом 6:4 (2:2, 1:1, 3:1).
В составе победителей точными бросками отметились Коди Гласс (13-я минута), Коул Смит (17), Микаэль Гранлунд (32), Мэтт Дюшейн (49), Филип Форсберг (57) и Таннер Жанно (60-я). У гостей — Йеспер Братт (11), Егор Шарангович (16), Джек Хьюз (25), Доусон Мерсер (58).
Белорусский форвард провел на льду 16 минут 44 секунды, показатель полезности «0». В 48 матчах «регулярки» Шарангович заработал 22 балла (11+11).
В Восточной конференции «дьяволы» занимает четвертое место в таблице — в активе команды 66 очков. Лидирует «Бостон» (80). Следующий матч «Нью-Джерси» проведет 28 января в гостях у «Далласа».